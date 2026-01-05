  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۹:۰۷

نجات راننده محبوس در خودرو پس از برخورد با تیر برق در بندرعباس

بندرعباس- بر اثر وقوع یک حادثه جاده‌ای در بلوار امام حسین بندرعباس، راننده یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ پس از برخورد با تیر برق در داخل خودرو محبوس شد که با اقدام سریع آتش‌نشانان، نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، از وقوع یک حادثه جاده‌ای منجر به حبس یک نفر در خودرو در بلوار امام حسین، بعد از شهرک نبوت خبر داد.

وی افزود: عصر روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴، یک حادثه رانندگی در این محور رخ داد که طی آن راننده یک دستگاه پژو ۲۰۶ پس از برخورد با تیر برق، در داخل خودرو گرفتار شد.

لیاقت بیان کرد: این حادثه ساعت ۱۷:۰۳ به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۹ آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی کامل محل، با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات، عملیات رهاسازی راننده محبوس را انجام داده و فرد مصدوم را برای انتقال به مراکز درمانی، تحویل عوامل اورژانس دادند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علت وقوع این سانحه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.

کد خبر 6712820

