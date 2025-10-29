آتش سوزی چند خودرو در پارکینگ ساختمانی در بندرعباس مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع آتشسوزی خودرو در پارکینگ یک ساختمان مسکونی، آتشنشانان ایستگاه شماره ۳ ساعت ۲۰:۴۹ به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، در این باره گفت: حریق از یکی از خودروها آغاز و سپس به دو خودروی دیگر سرایت کرده بود که با اقدام سریع نیروهای عملیاتی، آتش در کوتاهترین زمان ممکن مهار شد.
وی افزود: آتشنشانان پس از اطفای کامل حریق، عملیات ایمنسازی محیط را انجام داده و از گسترش آتش به بخشهای دیگر ساختمان جلوگیری کردند.
رئیس سازمان آتشنشانی بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: این حادثه خسارت جانی در پی نداشت و علت وقوع آن در دست بررسی است.
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