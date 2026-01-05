ثبت ۱.۶ میلیون اعمال قانون ناشی از تخلفات رانندگی شبانه در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در این مدت ۲۸ هزار فقره تخلف سرعت غیرمجاز، ۸۱ هزار مورد تخلف مربوط به نقص فنی مؤثر از جمله نقص در چراغهای روشنایی، ۱۳ هزار مورد تخلف دور زدن در محل ممنوع و ۱۲ هزار فقره تخلف استفاده از چراغ زنون ثبت شده است. که در مجموع یک میلیون و ۶۰۰ هزار مورد اعمال قانون ناشی از تخلفات رانندگی در ساعات شب طی سال جاری ثبت شده است
وی با اشاره به عوامل اصلی تصادفات شبانه افزود: خستگی و خوابآلودگی رانندگان، مصرف نوشیدنیهای غیرمجاز، سرعت غیرمجاز و سبقت غیرمجاز از مهمترین دلایل وقوع حوادث رانندگی در ساعات شب به شمار میرود.
معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ در یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: بیشترین تصادفات فوتی شبانه با ضریب ۸.۵ درصد در بزرگراه آزادگان رخ میدهد و پس از آن بزرگراههای شهید همت و امام علی (ع) در رتبههای بعدی قرار دارند.
