گروه بهمن صدرنشین ارزیابی رضایتمندی فروش خودروهای تجاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، بر همین اساس شرکت «سیبا موتور» با امتیاز ۹۴۲ و «بهمن دیزل» با امتیاز ۹۲۱ به ترتیب جایگاه اول و دوم را به خود اختصاص دادند.

شرکت‌های تجاری گروه بهمن علاوه بر حفظ جایگاه برتر رضایتمندی فروش در ادوار متمادی، نمره خود را نسبت به ارزیابی‌های گذشته نیز ارتقا داده، که حکایت از سیاست‌های این شرکت برای بهبود مستمر فرآیندهای فروش دارد.

همچنین شرکت‌های سیباموتور و بهمن دیزل، بیشتر از ۱۳۰ نمره با جایگاه سوم فاصله دارند که نشان دهنده اختلاف قابل توجه کیفیت فروش این دو شرکت با میانگین صنعت است.

این امتیازات پس از بررسی و پایش شاخص‌های تنوع روش‌های فروش، برخورد و پاسخگویی پرسنل، اطلاع رسانی دقیق به مشتریان ، توجه به نیاز مشتریان، چگونگی تحویل خودرو و آموزش بهره‌برداری از خودرو، توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) اعلام شده است.