  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

سواحل استان بوشهر تا اوایل امشب متلاطم است

سواحل استان بوشهر تا اوایل امشب متلاطم است

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با تداوم وزش باد نسبتاً شدید تا اوایل امشب، سواحل استان متلاطم پیش بینی می‌شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد نسبتاً شدید تا اوایل امشب، سواحل استان متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از اواخر امشب تا روز جمعه وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان مورد انتظار است و غبار محلی، مه رقیق صبحگاهی و در برخی ساعت وزش باد پدیده غالب در این مدت خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط احتمال مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: جهت وزش باد غالباً شمال غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۶ و در فراساحل گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت، از امشب شمال غربی، ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر، از اواخر امشب ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.

کد خبر 6714132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها