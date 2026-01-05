سواحل استان بوشهر تا اوایل امشب متلاطم است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، با تداوم وزش باد نسبتاً شدید تا اوایل امشب، سواحل استان متلاطم پیش بینی میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر افزود: از اواخر امشب تا روز جمعه وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان مورد انتظار است و غبار محلی، مه رقیق صبحگاهی و در برخی ساعت وزش باد پدیده غالب در این مدت خواهد بود.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط احتمال مه صبحگاهی پیش بینی میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر افزود: جهت وزش باد غالباً شمال غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۶ و در فراساحل گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت، از امشب شمال غربی، ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر، از اواخر امشب ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی میشود.
نظر شما