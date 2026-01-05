تداوم یخبندان در استان اصفهان؛ دمای چادگان به ۲۰ درجه زیر صفر رسید

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز ایستگاه چادگان با کمینه دمای ۲۰ درجه سلسیوس زیر صفر و بیشینه (حداکثر) دمای ۶ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان است.
به گفته وی، بیشینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرمترین ساعات امروز به ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در سردترین ساعات بامداد به چهار درجه سلسیوس زیر صفر میرسد.
رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، خاطرنشان کرد: جوی پایدار بر فراز استان از امروز تا اواخر وقت جمعه حاکم خواهد بود.
امینی ادامه داد: طی این مدت آسمان صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد پیشبینی میشود.
به گفته وی، در مناطق مرکزی، صنعتی و کلانشهر اصفهان شرایط برای افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا تا روز پنجشنبه ۱۸ دیماه وجود دارد.
