استاندار بوشهر: امکانات و تجهیزات مراکز پزشکی قانونی افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع در نشست با رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تشکر از توجه به توسعه زیرساختهای پزشکی قانونی مرکز استان و شهرستانها اظهار داشت: اخیراً برای تقویت آزمایشگاههای پزشکی قانونی استان، تجهیزات و امکانات پیشرفتهای ارسال شده که قابل تقدیر است.
استاندار بوشهر خواستار افزایش امکانات و تجهیزات مراکز پزشکی قانونی استان بویژه تجهیزات آزمایشگاهی سمشناسی شد.
زارع با اشاره به نقش نیروی انسانی در افزایش کیفیت خدمات رسانی به مردم یادآور شد: جذب و بکارگیری پزشکان، تکنسینها و همچنین نیروهای خدماتی در مرکز استان و شهرستانها مورد تاکید قرار دارد.
عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور نیز با تقدیر از تلاشها و پیگیریهای استاندار بوشهر، برای پیگیری و رفع مطالبات مطرح شده توسط دکتر زارع قول مساعد داد.
نظر شما