رعد و برق در شرق رواندا جان ۹ نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، این حادثه در بخش جاراما از ناحیه نگوما در استان شرقی رواندا رخ داد.

پودنس روبینگیسا، فرماندار استان شرقی، به خبرگزاری رواندا گفت که قربانیان کشاورزانی بودند که پس از کار در باغ‌های خود به خاطر بارش باران پناه گرفته بودند و افزود که مجروحان به بیمارستان محلی منتقل شدند.

کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که برخورد رعد و برق در بخش‌هایی از شرق و غرب رواندا به دلیل توپوگرافی و زمین‌های این کشور رایج است.

دستورالعمل‌های دولت برای جلوگیری از رعد و برق شامل پناه گرفتن سریع در داخل خانه، اجتناب از پناه گرفتن در زیر درختان، خودداری از استفاده از تلفن در هنگام رعد و برق، جدا کردن وسایل برقی از برق و نصب هادی‌های برق است.