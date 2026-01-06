به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۲۶.۴۳ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۹۲.۴۵ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.