۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۶

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر شمال شرقی هند را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر شمال شرقی هند را لرزاند

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز سه شنبه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر شمال شرقی هند را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۲۶.۴۳ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۹۲.۴۵ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

