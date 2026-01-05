کمبود دارو ناشی از مسائل تولید و توزیع است نه قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه‌یح نجف‌آبادی رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر کمبود دارو با وجود افزایش ۵۰ درصدی تولید، توضیح داد: در شرایط فعلی و فوری، افزایش ۵۰ درصدی تولید دارو امکان‌پذیر نیست و کمبودها ناشی از مشکلات تولید، ورود مواد اولیه و مسائل توزیع است و نمی‌توان علت کمبود را صرفاً به قاچاق نسبت داد.

وی با بیان اینکه داروهای خارجی مانند انسولین و داروهای تنفسی اروپایی در ایران با قیمت بالا عرضه می‌شوند، افزود: قاچاق این داروها مقرون به صرفه نیست و داروهای تولید داخل با وجود افزایش قیمت، نمی‌توانند به شکل فوری ۵۰ درصد افزایش تولید داشته باشند.

سامه‌یح نجف آبادی درباره وضعیت قاچاق دارو به افغانستان، گفت: افغانستان کشوری است که صنایع تولید دارویی ندارد و عمدتاً وابسته به داروهای پاکستانی و ایرانی است و با کشیده شدن دیوار مرزی، قاچاق دارو بسیار سخت شده است.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: اداره کل غذا و دارو می‌تواند میزان فروش دارو به شهرهای مرزی را تأیید کند؛ فروش بیش از حد نیاز وجود دارد اما این به معنای قاچاق گسترده نیست.

رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین به اقدامات سازمان غذا و دارو اشاره کرد و گفت: مذاکرات رسمی با هیأت افغانستانی برای توسعه صادرات قانونی دارو و جلوگیری از ورود غیررسمی در جریان است و تبادل اطلاعات و کنترل زنجیره‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: داروهای تولید داخل که بیش از نیاز کشور تولید می‌شود، قابلیت صادرات قانونی دارند و مشکلی ایجاد نمی‌کنند بنابراین کمبودهای فعلی بیشتر ناشی از مسائل تولید و توزیع است تا قاچاق.