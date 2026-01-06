به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرز طلب در آئین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های نیروگاه‌های تجدید پذیر و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، اظهار کرد: در این آئین، بهره‌برداری از ۳۰۳ مگاوات ظرفیت نیروگاهی، آغاز عملیات اجرایی ۷۱۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر و همچنین شروع اجرای ۱۰۰ مگاوات پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به گذشت یک سال از تأسیس بازار صرفه‌جویی، افزود: با ورود این ۳۰۳ مگاوات به شبکه سراسری، ظرفیت نیروگاه‌های تجدید پذیر کشور از ۳۵۰۰ مگاوات عبور کرده است.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی تأکید کرد: در مجموع، ۱۰۰۰ مگاوات پروژه بهینه‌سازی مصرف انرژی در دستور کار قرار دارد که بخشی از آن در قالب پروژه ۷۱۰ مگاواتی نیروگاه‌های جدید، به‌ویژه در استان تهران، اجرا خواهد شد.

طرز طلب ادامه داد: نیروگاه‌های خورشیدی به ظرفیت ۳۰۳ مگاوات که امروز به بهره‌برداری می‌رسند، در ۱۶ استان کشور احداث شده‌اند و وارد مدار تولید برق خواهند شد.

طرزطلب ادامه داد: حدود 3 مگاوات نیروگاه کوچک مقیاس در استان‌های لرستان، زنجان و هرمزگان اجرا شده است.

وی درباره جزییات آغاز عملیات اجرایی ۷۱۵ مگاوات نیروگاه جدید تجدیدپذیر بیان کرد: بخشی از این نیروگاه‌ها در استان تهران و در شهرستان ملارد، پردیسان و پرند و بخش دیگر از این نیروگاه‌ها در استان‌های قم، مرکزی، قزوین خواهد بود.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق تاکید کرد: ناترازی صرفاً با افزایش تولید و ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی حل نخواهد شد و باید به بحث بهینه‌سازی توجه خاص و ویژه‌ای کنیم؛ اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی از یک سال گذشته به ماموریت‌های ویژه سازمان براساس دستور وزیر نیرو آغاز شده است.

طرزطلب با تأکید بر آثار اقتصادی و زیست‌محیطی این پروژه‌ها خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌های ملی، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از ۱۰ هزار نفر، سالانه موجب صرفه‌جویی حدود ۷۱۵ میلیون مترمکعب گاز و ۵۶۲ هزار مترمکعب آب خواهد شد که حفظ این منابع، تضمین‌کننده آینده نسل‌های بعدی است.: همچنین با اجرای این پروژه‌ها، از انتشار بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن گاز آلاینده CO₂ جلوگیری می‌شود که این اقدام، گامی بزرگ در جهت کاهش آلودگی هوا، حفاظت از محیط‌زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی به شمار می‌رود.