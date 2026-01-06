به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه رفت و روب در پایتخت در مقایسه با دوره قبل در برخی نقاط قطعاً بهبود یافته است، اظهار کرد: تعداد و کیفیت مخازن زباله نیز نسبت به قبل وضعیت بهتری دارد. بنده هم در کمیسیون و هم در صحن شورا نسبت به موارد مختلف تذکر دادم اما کیفیت خدمات رسانی در حوزه پسماند نسبت به دوره قبل قطعاً بهبود یافته است.

وی افزود: در ابتدای دوره در زمان بازدید از یکی از مناطق دیدیم که مخازن حتی یک چرخ سالم نداشت و بدنه مخازن هم مشکل داشت. در ابتدای این دوره وضعیت فاجعه بار بود و از تغییر مدیریت در سازمان پسماند منتقد بودیم اما در زمان فعالیت آقای قضاتلو اتفاقات خوبی رخ داده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه درصد تفکیک زباله از مبدأ کافی نیست و باید افزایش یابد، خاطرنشان کرد: MRF ها دچار مشکل هستند و باید ضعف‌ها در این زمینه برطرف شود.

وی با بیان اینکه قرار بود پیش از این شهرک بازیافت افتتاح شود، گفت: ما تأکید کردیم که تا مشکل برق برطرف نشده، افتتاح نشود. اقدامات زیادی صورت گرفته و شهرک بازیافت در آستانه بهره برداری قرار گرفته است.

پیرهادی با تأکید بر اینکه در ساختمان‌های پرجمعیت باید اتاقک‌های زباله اجرایی شود، اظهار کرد: به دلیل برخی ملاحظات این اتاقک‌ها آنچنان که باید اجرایی نشده و این موضوع باید دنبال شود.

وی با اشاره به حقوق ۲۳ میلیون تومانی پاکبانان، یادآور شد: درخواست ما این بود که حقوق به ۲۷ میلیون تومان برسد که در سال آینده بتوان حقوق را به ۳۵ میلیون تومان افزایش داد. درخواست ما این است که موضوع حقوق پاکبانان مورد توجه شهرداری قرار بگیرد. چراکه ۲۳ میلیون تومان کافی نیست.