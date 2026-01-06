دریافت 6 MB کد خبر 6715265 https://mehrnews.com/x3b5Sf ۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲ کد خبر 6715265 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲ پزشکیان:با تصمیمات ارزی، رانت و امتیازهای خاص مهار شد مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفت: تغییر به سادگی نیست؛ با کاری که در زمینه ارز کردیم جلوی رانت و ویژه خواری را گرفتیم. کپی شد مطالب مرتبط پزشکیان: مشکلات را باید دولت و مجلس با هم حل کنند پزشکیان: افزایش حقوق بدون تأمین منابع مالی امکانپذیر نیست پزشکیان: مبارزه با قاچاق سوخت باید از سرمنشأهای اصلی آغاز شود دستور رئیسجمهور برای بررسی جامع ناآرامیهای استان ایلام برچسبها مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران رئیسجمهور ارز رانت اقتصادی
نظر شما