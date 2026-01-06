دریافت 6 MB
پزشکیان:با تصمیمات ارزی، رانت و امتیازهای خاص مهار شد

مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفت: تغییر به سادگی نیست؛ با کاری که در زمینه ارز کردیم جلوی رانت و ویژه خواری را گرفتیم.

