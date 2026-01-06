به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مجریان برنامه‌های زنده آخر شب تلویزیونی آمریکا، از جمله جان استوارت و ست مایرز، به عملیات نظامی آمریکا که منجر به دستگیری رئیس‌جمهور ونزوئلا و برکناری او شد، همچنین اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا به طور موقت ونزوئلا را اداره خواهد کرد، اعتراض کردند.

جان استوارت، مجری برنامه «دیلی شو»، برنامه دوشنبه را با اشاره به اینکه چگونه «رئیس جمهور ترامپ و تیمی از نیروهای ویژه دلتا یک دیکتاتور خطرناک خارجی را از قدرت برکنار کردند» آغاز کرد. با این حال، قبل از اینکه به عکسی از مادورو برسد، عکس‌های دیگر رهبران جنجالی جهان، از جمله ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی را ورق زد. وی همچنین عکسی از وکنا، شخصیت شرور سریال «چیزهای عجیب» نتفلیکس، را هم در برنامه قرار داد.

استوارت در توضیح گفت: بدیهی است که این لحظه، لحظه‌ای بسیار نگران‌کننده برای جهان است. برای هر دولتی، هر کشور مستقلی، بسیار غیرمعمول است که حریم هوایی و خاک یک کشور مستقل دیگر را نقض کند و به رئیس‌جمهور آنها حمله کند. وی در ادامه به ادامه این برنامه پرداخت و افزود: هیچ‌کس نمی‌داند این عملیات چگونه پیش خواهد رفت اما سابقه آمریکا نشان می‌دهد که ما چند هفته‌ای شادی می‌کنیم و ۳۰ سال بعد، یک انقلاب چپ‌گرای ونزوئلایی رخ خواهد داد و دولت آن زمان ما از آن به عنوان آتش‌سوزی سفارت ما در آنجا اشاره خواهد کرد و دوباره یک رئیس جمهور دموکرات پیدا می‌شود و … در کل این مزخرفات این‌طور کار می‌کنند ... .

استوارت در ادامه کلیپ‌هایی از ترامپ پخش کرد که وی می‌گفت: «ما قرار است ثروت عظیمی را از زمین بیرون بکشیم. ما به دسترسی کامل نیاز داریم. ما به نفت نیاز داریم.»

استوارت با فریاد گفت: «نفت کالای گرانبهایی است، مطمئناً اما این دلیل نمی‌شود کشوری که ۲۵۰ سال پیش بر اساس ایده‌های آزادی و خودمختاری تشکیل شده، به کشوری حمله کند و شبانه مردی را بدزدد. باید کمی بهانه شریف‌تر پیدا می‌کردی. مگر این اولین جنگ توست؟

این مجری افزود: ما الان حتی نمی‌توانیم برمبنای نظریه‌پردازی توطئه هم بهانه بتراشیم و بگوئیم فکر می‌کنم این کار را برای نفت انجام دادند. بله، نه، من این کار را برای نفت انجام دادم!

استوارت همچنین به سابقه‌ای که این برای نسل‌های آینده در آمریکا ایجاد می‌شود اشاره کرد و افزود: یعنی اگر به چیزی نیاز داشته باشیم و خیلی دور نبود خوب به زور می گیریم!

وی با اشاره به مدافعان و چاپلوسان ترامپ افزود: این گانگستریسم تبهکارانه فکر می‌کند ما را دوباره بزرگ می‌کند.

مایرز دیگر مجری تلویزیونی بود که در برنامه «آخر شب» به وضعیت ونزوئلا تمرکز کرد و ابتدا با کنایه گفت: دونالد ترامپ این آخر هفته با تبدیل شدن به اولین برنده جایزه صلح فیفا که کشور دیگری را بمباران می‌کند و رهبر آن را می‌رباید، تاریخ‌ساز شد. خیره‌کننده‌ترین اتفاق از زمانی که همکلاسی‌های دبیرستان هانیبال لکتر به او رأی دادند که بعید است جگر شما را بخورد.

در حالی که برخی از جمهوری‌خواهان در روزهای اخیر تلاش کرده‌اند از صحبت در مورد دلیل واقعی عملیات نظامی خودداری کنند، مایرز بعداً ویدئویی مونتاژ شده از ترامپ و اعضای دولتش پخش کرد که بارها در مورد ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا صحبت می‌کردند و گفت: واقعاً شگفت‌انگیز است که چگونه ترامپ همه اطرافیانش را تحقیر می‌کند و حقیقت را هم اعتراف می‌کند. او همه نوچه‌های کوچکش را در تلویزیون دارد و وقتی آنها می‌گویند این برای تجارت مواد مخدر یا حقوق بشر است، ترامپ بلافاصله با تکرار کلمه نفت، آنها را زیر اتوبوس می‌اندازد، مانند عمویی که در سریال «Family Feud» به کسی گوش نمی‌دهد.

مایرز همچنین بخشی را که «بسته ریاکاری» نامید، پخش کرد و با تمرکز بر دروغ‌های ترامپ در مورد ضدجنگ بودن گفت: رئیس جمهور قبلاً گفته بود ما قصد داریم سیاست بی‌ملاحظه و پرهزینه تغییر رژیم در خارج از کشور را متوقف کنیم اما آخر هفته رفت و مادورو را دستگیر کرد.

مجری برنامه «لیت نایت» اضافه کرد: «هنوز هم نمی‌توانم باور کنم کسی فکر کرده ترامپ در مورد ضد جنگ بودنش حقیقت را می‌گوید. واقعاً فکر می‌کردید ترامپ، دمدمی مزاج‌ترین آدم روی کره زمین، وقتی کنترل قدرتمندترین ارتش جهان را به دست گرفت، ناگهان مفهوم خویشتن‌داری را کشف می‌کند؟ دادن کنترل ارتش آمریکا به دونالد ترامپ مثل این است که به بازیگران سریال «زنان خانه‌دار واقعی» یک کوپن تخفیف رایگان بدهید. قرار است کلی دعوا، کلی گریه و کلی رقص بد در پیش باشد!