دریافت 5 MB کد خبر 6715753 https://mehrnews.com/x3b65c ۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۵ کد خبر 6715753 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۵ مدیر عامل شرکت بازرگانی: در زمینه روغن و کالاهای اساسی کمبودی نداریم مدیر عامل شرکت بازرگانی گفت: در زمینه روغن و کالاهای اساسی کمبودی نداریم؛ از امروز ۱۱۰۰ تن روغن روانه بازار شد.
