۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۵

مدیر عامل شرکت بازرگانی: در زمینه روغن و کالاهای اساسی کمبودی نداریم

مدیر عامل شرکت بازرگانی گفت: در زمینه روغن و کالاهای اساسی کمبودی نداریم؛ از امروز ۱۱۰۰ تن روغن روانه بازار شد.

