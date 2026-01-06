  1. سیاست
زارع: افزایش چندبرابری قیمت روغن خوراکی و تخم مرغ سوءاستفاده آشکار است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به افزایش سه‌برابری قیمت روغن خوراکی در بازار، گفت: این موضوع سوءاستفاده‌ای آشکار است و دولت باید نظارت بر توزیع کالاهای اساسی را تقویت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام کالاهایی که اکنون در بازار مشاهده و خرید می‌کنیم با ارز ترجیحی وارد شده و توزیع شده است، افزود: فروش این کالاها با نرخ ارز آزاد و بالاتر از آن ظلم به مردم است.

وی تأکید کرد: باید روی این کالاها و ایستگاه‌های توزیع آن نظارت باشد و دولت نظارت بیشتری انجام دهد. موقعی که دولت اعلام می‌کند ارز ترجیحی با روش فعلی به واردات کالاهای اساسی دیگر اختصاص پیدا نمی‌کند، باید بازار را کنترل می‌کرد.

زارع با اشاره به میزان تخصیص ارز گفت: تا امروز، در سال جاری حدود ۸ میلیارد یورو برای تأمین کالاهای اساسی ارز اختصاص یافته است. کالاهایی که با این ارز وارد کشور شده‌اند، اکنون کجا رفته‌اند؟ چر باید این کالاها با نرخ ارز بیشتر از آزاد توزیع شوند؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نمونه‌ای از وضعیت بازار اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال، روغن و ذرت موجود در بازار با ارز آزاد وارد نشده و برای واردات آن از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی استفاده شده است اما بصورت نجومی گران شده است؛ اگر روغن و نهاده‌ها با نرخ ارز بالاتر از آزاد وارد شده باشند نیز نباید با این قیمت‌ها توزیع شوند.

وی در ادامه تأکید کرد: باید جهادکشاورزی، تعزیرات و وزارت صمت با متخلفان و سودجویان بازار برخورد کنند و سازمان بازرسی نیز در بعد کلان پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

    • باباعلی IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      49 8
      پاسخ
      وزیر که تایید کرد افزایش سه برابری رو، گفت با کالا برگ جبران میشه، خبرش رو هم مهر منتشر کرد.
    • IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      74 4
      پاسخ
      جلوی سوءاستفاده گران و بگیرید
    • کوروش IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      113 3
      پاسخ
      یک میلیون ماهی بهت میدن عوضش تخم مرغ پانصد روغن پانصد یعنی تا آخر ماه اینجوری زنده بمونیم ؟
      • مهدی IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
        23 2
        امروز روغن ۵کیلویی خریدم یک ملیون و دویست اینم انصاف
      • پای خاکم وایسادم IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
        9 6
        اونم تا بعد عید ورمیدارن
      • رضا IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
        30 0
        یک ملیون به ما دادن من باید پانصد هزار بزارم روش بدم یه روغن 5 کیلویی این کالابرگ فقط به ضرر ملت تمام شد همه چی گرون کردن روغن برنج مرغ خدا به داد ما کارگران بدبخت برسه چطوری زندگی کنیم با این گرانی
    • علی IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      15 8
      پاسخ
      از اول عمرمون با کوپن زندگی کردیم تا آخر عمرمون هم با کوپن زندگی خواهیم کرد کالاهای اساسی قیمتشان چند برابر افزایش یافته حالا قراره به چند غاز پول بدن و ما هم نمی‌دانیم با این چندرغاز کدام یک را بخریم یا اصلاً می‌شود خرید با این تورم یا نه
    • IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      14 1
      پاسخ
      اول حرفاتون رو با هم هماهنگ کنید لااقل
    • فرهنگی بازنشسته IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      21 0
      پاسخ
      سلام هنوزکالا برگ رودولت نداده روغن۵کیلویی جامدشده1350000مرغ‌شده180والا آخراین چه مدل عدالتیست باباایناکه خریدقبل مغازه دارها ست چرابااینابرخوردنمیشه اگه اینجوری باشه قبرمون کنده است توروخدانظارت‌کنید
    • IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      4 22
      پاسخ
      بایستی یک کنترل اساسی به افرادی که می خوان تصمیمات دولت را زیر سؤال ببرند اندیشیده شود
    • IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      15 0
      پاسخ
      آقای عضو محترم کمیسیون بودجه ، یعنی شما نمی‌دانید وقتی قیمت دلار رسماً از ۲۸ هزار تومان به ۱۳۱ هزار تومان می‌رسد ، وقتی قیمت مرغ و تخم مرغ و روغن و‌.... رسماً چند برابر می‌شود ، این حرف دیگر حرف گرانی موردی و احتکار و این‌ها نیست ، حرف انفجار اقتصادی است . فکر جدی کنید . شرایط مردم اصلاً خوب نیست .
    • IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      6 0
      پاسخ
      باید دولت این شهامت را داشته باشد با سو استفاده کنندگان برخورد قاطع داشته باشد یک نمونه بارز واردات را رقابتی همانگونه که چند سال قبل کمبود تخم مرغ واردات از ترکیه را آزاد کرده بود
    • IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      23 3
      پاسخ
      روغن و مرغ و تخم مرغ که ارز ترجیحی میگرفتند و وقتی نگیرند طبیعتا افزایش قیمت پیدا میکنند ، شما اگر راست میگی جلوی افزایش قیمت هزاران کالای مورد نیاز مردم را بگیر که به بهانه افزایش قیمت روغن و مرغ ، قیمت هایشان سرسام آور بالا رفته از لوله و اتصالات تا یراق الات تا پیچ و مهره و لوازم یدکی و لوازم خانگی و هزاران کالای ریز و درشت بازار
    • علی IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      12 1
      پاسخ
      روغن ۵کیلویی عمده فروشی ۱۸۰۰
    • ایرانی IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      28 5
      پاسخ
      کی بایدجلواین گرانفروشی رابگیره قدرت دست شما پس خودتون مسبب گرانی هستید
    • روستای توآباد/ IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      30 1
      پاسخ
      عجب گیری افتادیم . فقط خود خدا کمک کنه . عجب قشر محروم را محرومتر نمودند
    • IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      18 0
      پاسخ
      خودشون قیمت گذاری کردن، خودشون با خودسون برخورد کنند؟ نماینده مجلس اینو نمیدونه؟
    • مویدی IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      23 0
      پاسخ
      چه کسی باید جوابگو باشه
    • ایرانی IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      3 0
      پاسخ
      خوب عالی جنابان بروند جلوی گران‌فروشی را بگیرند
    • س_ی IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      39 3
      پاسخ
      واقعا‌جای‌تاسف‌داره‌یک‌عده‌ محتکرازمردم‌سواستفاده‌می‌کنند .روغن‌ارز‌ترجیحی‌را‌که‌برداشتند. قیمت‌واقعی‌خودش‌راپیدا‌کرد.دیگر‌نباید‌گرانتراز‌قیمت‌مشخص‌شده‌ داشته‌باشد.محتکرانی‌که‌انبارکردند‌دولت‌میتواند‌با۲روش‌با‌آنها‌مبارزه‌ کند.اول‌واردات‌روغن‌با‌ارز‌مشخص‌شده‌ودوم‌هرمحتکری‌که‌کشف‌ می‌شود‌به‌نفع‌مردم‌روغن‌عرضه‌شود.وحتی‌جریمه‌های‌سنگین‌‌جلوی‌ احتکار‌را‌می‌گیرد
    • هدایت الله منصوری IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      40 7
      پاسخ
      اگر قوه قضائیه وارد عمل نشود وچند نفر از احتکار کنندگان را اعدام نکند وضعیت اقتصادی بدتر خواهد شد تا بهتر
    • علی IR ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      30 5
      پاسخ
      یک مرد پیدا شد که حرف حساب زد درود بر شما
    • ناشناس IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      26 0
      پاسخ
      بخدا انبارها خانه ها پر از روغن برنج خارجی کاملن حرف شما درسته باید اینا به‌ قیمت قبل فروخته می شد ماشالله به وزیر يک شبه چکار کرد اصلن روغن برای خرید وجود ندارد یک عده پول خوبی گیرشون آمد با این طرح
    • اکبر اسدی IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      19 2
      پاسخ
      دولت بسیار ضعیف است و قادر به کنترل بازارها نیست چرا از اختیارات خودتان استفاده نمی کنید وزیر را استیضاح کنید تعارف و مماشات را کنار بگذارید و کشور را نجات دهید
    • ناشناس IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      27 1
      پاسخ
      آقای زارع تو خبر نداری همون وزارت صمت وجهاد کشاورزی وتعزیرات خودشون گرون کردند وقیمت جدید رو هم اعلام کردند ...کجا روعن کمیاب بود ...خیلی هم زیاده وهمه مغازه ها به وفور دارند ...فقط گرون !...خود دولت برنج وروغن وتخم مرع که غدای ما بد بخت بیچاره ها بود گرون شده فقط‌پول نداریم بخریم
    • ارش IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      24 2
      پاسخ
      هرچی ازدستتون برمیاد انجام دهید ماهم خدایی داریم
    • اﻳﺮاﻥ IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      8 1
      پاسخ
      ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻆﺎﺭﺗﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺭﻭﻏﻦ ﭘﻨﺞ ﻛﻴﻠﻮﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺩﻭﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺷﺪﻩ اﻱ ﻛﺎﺵ ﻣﺸﻜﻞ ﮔﺮاﻧﻲ ﻓﻘﻄ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﻪ ي ﻛﺎﻻ ﻫﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻛﻼ اﺣﺘﻜﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﻭﻏﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﻗﺒﻞ ﺧﺮﻳﺪﻥ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﻮ اﻧﺒﺎﺭﻫﺎ اﻻﻥ ﺩاﺭﻥ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﻔﺮﻭﺷﻨﺪ
    • عرفان IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      7 0
      پاسخ
      فکر رستوران و این صنوف رو نکردین اینقدر مشتری رو هم از دست میدن با این قیمت روغن و مرغ.اینطوری شغل ایجاد میکنین.در واردات رو باز کنین مردم کالای با کیفیت خارجی بخرن با نرخ دلاری
    • حمید IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      13 1
      پاسخ
      امروز صبح حلب ۴ کیلویی شده بود ۷۰۰ هزار و امشب شده ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰.😞😞😞🖤🖤🖤🖤 باید برخورد بشود... هشدار الکی فایده ندارد
    • فرهاد IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      8 0
      پاسخ
      ارز وکه حذف کردید فقط یک نظارت از شما انتظار هست اگه انجام ندید این تورم ساعتی متوقف نمی شود ومیدونو بازم میبازید یا واگذار میکنید
    • جهان IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      8 0
      پاسخ
      خودتون تصویب کردید و خودتون هم اعتراض میکنید ؟عجب !!!
    • حکمت IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      0 1
      پاسخ
      آقای زارع تکلیف چیست هی گفته بشه و تموم الان می‌بایست مجلس رییس جمهور رو به مجلس بکشونه و مواخذه کند
    • IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      6 1
      پاسخ
      سلام عزیزان نخرید چرا می‌خرید بزارین بگندد

