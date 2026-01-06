زارع: افزایش چندبرابری قیمت روغن خوراکی و تخم مرغ سوءاستفاده آشکار است

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام کالاهایی که اکنون در بازار مشاهده و خرید می‌کنیم با ارز ترجیحی وارد شده و توزیع شده است، افزود: فروش این کالاها با نرخ ارز آزاد و بالاتر از آن ظلم به مردم است.

وی تأکید کرد: باید روی این کالاها و ایستگاه‌های توزیع آن نظارت باشد و دولت نظارت بیشتری انجام دهد. موقعی که دولت اعلام می‌کند ارز ترجیحی با روش فعلی به واردات کالاهای اساسی دیگر اختصاص پیدا نمی‌کند، باید بازار را کنترل می‌کرد.

زارع با اشاره به میزان تخصیص ارز گفت: تا امروز، در سال جاری حدود ۸ میلیارد یورو برای تأمین کالاهای اساسی ارز اختصاص یافته است. کالاهایی که با این ارز وارد کشور شده‌اند، اکنون کجا رفته‌اند؟ چر باید این کالاها با نرخ ارز بیشتر از آزاد توزیع شوند؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نمونه‌ای از وضعیت بازار اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال، روغن و ذرت موجود در بازار با ارز آزاد وارد نشده و برای واردات آن از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی استفاده شده است اما بصورت نجومی گران شده است؛ اگر روغن و نهاده‌ها با نرخ ارز بالاتر از آزاد وارد شده باشند نیز نباید با این قیمت‌ها توزیع شوند.

وی در ادامه تأکید کرد: باید جهادکشاورزی، تعزیرات و وزارت صمت با متخلفان و سودجویان بازار برخورد کنند و سازمان بازرسی نیز در بعد کلان پیگیری‌های لازم را انجام دهد.