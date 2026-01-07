دریافت 2 MB کد خبر 6716369 https://mehrnews.com/x3b6kM ۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸ کد خبر 6716369 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸ تعهد دولت برای جبران هرگونه افزایش قیمت در کالاهای کالابرگ وزیر جهاد کشاورزی گفت: تحت هرشرایطی اگر قیمت کالاهای کالابرگ افزایش پیدا کند، دولت آن را جبران خواهد کرد. کپی شد مطالب مرتبط با چه کارتی میتوان از کالابرگ استفاده کرد؟ گزینه جدید وزارت تعاون برای خرید کالاها به قیمت قبل مدیر عامل شرکت بازرگانی: در زمینه روغن و کالاهای اساسی کمبودی نداریم پورمحمدی: منابع کالابرگ الکترونیکی تا شب عید تأمین شده است برچسبها جهاد کشاورزی اقتصاد کالابرگ الکترونیک کالاهای اساسی
نظر شما