دریافت 2 MB
کد خبر 6716369
  1. فیلم
  2. اقتصاد
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

تعهد دولت برای جبران هرگونه افزایش قیمت در کالاهای کالابرگ

تعهد دولت برای جبران هرگونه افزایش قیمت در کالاهای کالابرگ

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تحت هرشرایطی اگر قیمت کالاهای کالابرگ افزایش پیدا کند، دولت آن را جبران خواهد کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید