دریافت 4 MB
کد خبر 6716391
  1. فیلم
  2. اقتصاد
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

نوری قزلجه: افزایش قیمت در عرضه نهاده‌ها نخواهیم داشت

نوری قزلجه: افزایش قیمت در عرضه نهاده‌ها نخواهیم داشت

نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت در عرضه نهاده‌های دامی توضیحاتی داد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید