دریافت 4 MB کد خبر 6716391 https://mehrnews.com/x3b6md ۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷ کد خبر 6716391 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷ نوری قزلجه: افزایش قیمت در عرضه نهادهها نخواهیم داشت نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت در عرضه نهادههای دامی توضیحاتی داد. کپی شد مطالب مرتبط از طرح کالابرگ جدید چه میدانید؟ گلشن: ۳۱۸ فروشگاه لنگرود آماده اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی هستند مدیر عامل شرکت بازرگانی: در زمینه روغن و کالاهای اساسی کمبودی نداریم برچسبها جهاد کشاورزی اقتصاد کالاهای اساسی
