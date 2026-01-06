تولید برنامه استعدادیابی با همکاری رادیو صبا و حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، نشست همکاری دفتر طنز حوزه هنری و رادیو صبا روز گذشته ۱۵ دی با حضور حمیدرضا افتخاری مدیر رادیو صبا و عباس حسیننژاد مدیر دفتر طنز حوزه هنری، در محل رادیو صبا برگزار شد. در این نشست، ۲ مجموعه بر گسترش همکاریهای محتوایی، تولید مشترک آثار طنز و طراحی برنامههای استعدادیابی تأکید کردند.
حمیدرضا افتخاری مدیر رادیو صبا، با اشاره به اهمیت این همکاری اظهار کرد: رادیو صبا بهعنوان رسانه تخصصی طنز شنیداری کشور، برای افزایش پویایی و اثرگذاری خود نیازمند ارتباط مستمر با مراکز تخصصی تولید طنز است. دفتر طنز حوزه هنری نیز یکی از معتبرترین نهادهای شناسایی، پرورش و حمایت از طنزپردازان پس از انقلاب بهشمار میرود و این همکاری میتواند پیوندی مؤثر میان تجربه رسانهای رادیو و پشتوانه فکری و هنری حوزه هنری ایجاد کند.
وی افزود: نتیجه این همافزایی، تولید محتوای فاخر، کشف استعدادهای تازه و تقویت جریان طنز متعهد در فضای رسانهای کشور خواهد بود.
مدیر رادیو صبا با اشاره به برنامههای مشترک پیشبینیشده گفت: در قالب این همکاری، مجموعه برنامههایی با محور «رویش شعر طنز بعد از انقلاب» طراحی شده که قرار است در ایام دهه مبارک فجر روی آنتن برود. این برنامهها با حضور شاعران طنزپرداز و همراهی مخاطبان در استودیو ضبط خواهد شد و برای حضور علاقهمندان، فراخوان عمومی اعلام میشود.
افتخاری همچنین از طراحی برنامههای مشترک استعدادیابی خبر داد و تصریح کرد: ادامه و تقویت مجموعه مسابقه «صباگو» با هدف کشف و پرورش مجریان طنز، از دیگر محورهای این همکاری است. در این طرح، آموزش هنرجویان با همراهی دفتر طنز حوزه هنری انجام میشود و رادیو صبا مسئولیت برگزاری مسابقه و پخش رسانهای آن را بر عهده دارد.
در ادامه این نشست، عباس حسیننژاد مدیر دفتر طنز حوزه هنری با تشریح محورهای همکاری مشترک بیان کرد: تمرکز دفتر طنز در این همکاری، شناسایی و معرفی شاعران و طنزپردازان از سراسر کشور است. در همین راستا، هماهنگی حضور شاعران طنز، بهویژه شاعران جوانی که پس از انقلاب وارد عرصه شعر طنز شدهاند، بر عهده دفتر طنز خواهد بود.
وی تأکید کرد: این شاعران محدود به تهران نیستند و از استانهای مختلف کشور در برنامهها حضور خواهند داشت. در کنار این موضوع، تبادل محتوایی میان دفتر طنز حوزه هنری و رادیو صبا نیز در دستور کار قرار گرفته است.
حسیننژاد با اشاره به یکی از نتایج عملی این همکاری گفت: مجوز صوتیسازی کتابهای طنز دفتر طنز حوزه هنری به رادیو صبا داده شده است تا این آثار در قالبهای شنیداری تولید و در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
مدیر دفتر طنز حوزه هنری در پایان عنوان کرد: استفاده از ظرفیتهای فکری و تولیدی دفتر طنز و بهرهگیری از بستر رسانهای رادیو صبا، میتواند به ارتقای کیفیت طنز و گسترش دامنه مخاطبان آن کمک کند. هدف نهایی ما از این همکاری، تقویت جریان طنز اندیشهمحور، حمایت از استعدادهای نو و تبدیل آثار مکتوب طنز به تجربههای شنیداری ماندگار است.
