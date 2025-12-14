به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، دفتر طنز حوزه هنری و رادیو صبا با هدف تولید برنامه شب شعر طنز ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی همکاری مشترکی را آغاز کردند و در کنار این تعامل، تبادل تولیدات، کشف استعدادهای نوظهور طنز و مشارکت در پروژه ملی «قلمه» نیز در دستور کار قرار گرفت.
این حرکت تلاشی در مسیر ترویج طنز پاک و خلاقانه در رسانه ملی به شمار رود.
روز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، جلسه مشترک دفتر طنز حوزه هنری و رادیو صبا با حضور مدیران این ۲ مجموعه برگزار شد. این جلسه با هدف توسعه همکاریهای رسانهای و هنری در حوزه طنز و تولید محتوای مشترک ویژه دهه فجر و مناسبتهای ملی برگزار شد.
محمدباقر پرویننژاد مدیر گروه تفریحات و سرگرمی رادیو صبا در این باره بیان کرد: یکی از محورهای اصلی این همکاری، راهاندازی شب شعر طنز ویژه انقلاب اسلامی به صورت کاری مشترک بود. برنامهریزی برای تولید برنامههای طنز ویژه دهه فجر نیز بخشی مهم از این تعامل به شمار میرود تا مخاطبان با محتوای طنز مرتبط با مناسبتهای ملی و انقلابی همراه شوند.
پرویننژاد تأکید کرد: همکاری میان رادیو صبا و دفتر طنز شامل تبادل تولیدات و محتوای آموزشی و هنری است. رادیو صبا متناسب با ماموریت خود از تولیدات این دفتر بهره میگیرد و دفتر طنز نیز از ظرفیت رسانهای شبکه برای کشف و معرفی استعدادهای جدید طنز استفاده خواهد کرد. این تعامل میتواند زمینهساز جریانسازی مشترک در سطح ملی باشد.
وی در پایان گفت: یکی دیگر از محورهای این همکاری، مشارکت رادیو صبا در رویداد «قلمه» است؛ پروژهای کشوری که با هدف کشف، آموزش و راهبری استعدادهای طنز برگزار میشود.
