به گزارش خبرنگار مهر، نرگس افشاری ورزشکار توانمند قمی، پس از پشت سر گذاشتن یک دوره دشوار درمان و بازتوانی، بار دیگر جایگاه خود را در ترکیب تیم ملی بدمینتون بانوان تثبیت کرد و بر همین اساس، طی نامه‌ای از سوی فدراسیون بدمینتون، به اردوی تیم ملی برای حضور در سی‌وچهارمین دوره مسابقات بین‌المللی فجر فراخوانده شد.



این رقابت‌های بین‌المللی قرار است دی‌ماه سال جاری به میزبانی شهر ارومیه برگزار شود و تیم ملی بانوان ایران با ترکیبی از نفرات منتخب در این رویداد حاضر خواهد شد.



افشاری که در سال ۱۴۰۲ عنوان نخستین ملی‌پوش تاریخ بدمینتون دختران استان قم را به نام خود ثبت کرد، پیش از این نیز سابقه حضور در مسابقات بین‌المللی فجر یزد را در کارنامه ورزشی خود دارد و طی سال‌های اخیر همواره یکی از چهره‌های شاخص بدمینتون بانوان کشور محسوب شده است.



این ملی‌پوش قمی دی‌ماه سال گذشته و در جریان رقابت‌های «برترین‌ها»، در حالی که در آستانه کسب مدال قرار داشت، دچار مصدومیتی شدید شد، آسیبی که او را برای مدتی از میادین رسمی دور کرد و روند آماده‌سازی‌اش را با وقفه مواجه ساخت.



با وجود این مصدومیت، به دلیل رده‌بندی مناسب و رنک بالایی که در آن مقطع داشت، نام افشاری در فهرست دعوت‌شدگان به مسابقات بین‌المللی فجر سمنان قرار گرفت، اما این ورزشکار به منظور پیشگیری از تشدید آسیب‌دیدگی و با نظر کادر فنی، از حضور در آن رقابت‌ها انصراف داد.



وی طی ماه‌های گذشته با طی کامل مراحل درمان و بازتوانی، تمرینات تخصصی خود را از سر گرفت و برای حفظ جایگاه خود در رده‌بندی کشوری، در مسابقات رنکینگ بدمینتون بانوان شرکت کرد؛ رقابت‌هایی که با ارائه عملکردی قابل قبول، زمینه بازگشت دوباره او به سطح اول بدمینتون کشور را فراهم ساخت.