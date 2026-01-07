به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزیر تعاون، گفت: یکی از موضوعاتی که برای نمایندگان اهمیت بالایی دارد، بررسی وضعیت منابع و مصارف سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی است و در این نشست پیرو سوال نمایندگان، گزارشی از خلاصه وضعیت منابع و مصارف سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴ بررسی شد.

وی ادامه داد: بر اساس این گزارش، مجموع سهم ۹ بیست و هفتم درمان از منابع وصولی حق بیمه‌های بیمه‌شدگان حدود ۲۳۲ همت برآورد شده و هزینه پرداخت شده بابت درمان مستقیم نزدیک به ۱۵ همت و هزینه پرداخت شده بابت درمان غیرمستقیم نزدیک به ۴۳ همت بوده و مانده منابع مصرف نشده درمان بیش از ۱۷۴ همت اعلام شده است.

اسحاقی توضیح داد: منظور از هزینه درمان مستقیم روشی است که طی آن جمعیت تحت پوشش درمان سازمان تأمین اجتماعی به طور رایگان از خدمات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی و همچنین منظور از هزینه درمان غیرمستقیم روشی است که طی آن جمعیت تحت پوشش درمان سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت فرانشیز از خدمات مراکز درمانی طرف قرارداد دولتی، دانشگاهی، خصوصی و خیریه استفاده می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: پس از بحث و گفتگو، مقرر شد وزیر تعاون به موضوع تحقق منابع و مصارف سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی ورود جدی داشته باشد.