  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۸:۴۹

۱۴۷ همت پول درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی بدون استفاده مانده است

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از ناترازی در هزینه کرد سهم درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزیر تعاون، گفت: یکی از موضوعاتی که برای نمایندگان اهمیت بالایی دارد، بررسی وضعیت منابع و مصارف سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی است و در این نشست پیرو سوال نمایندگان، گزارشی از خلاصه وضعیت منابع و مصارف سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴ بررسی شد.

وی ادامه داد: بر اساس این گزارش، مجموع سهم ۹ بیست و هفتم درمان از منابع وصولی حق بیمه‌های بیمه‌شدگان حدود ۲۳۲ همت برآورد شده و هزینه پرداخت شده بابت درمان مستقیم نزدیک به ۱۵ همت و هزینه پرداخت شده بابت درمان غیرمستقیم نزدیک به ۴۳ همت بوده و مانده منابع مصرف نشده درمان بیش از ۱۷۴ همت اعلام شده است.

اسحاقی توضیح داد: منظور از هزینه درمان مستقیم روشی است که طی آن جمعیت تحت پوشش درمان سازمان تأمین اجتماعی به طور رایگان از خدمات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی و همچنین منظور از هزینه درمان غیرمستقیم روشی است که طی آن جمعیت تحت پوشش درمان سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت فرانشیز از خدمات مراکز درمانی طرف قرارداد دولتی، دانشگاهی، خصوصی و خیریه استفاده می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: پس از بحث و گفتگو، مقرر شد وزیر تعاون به موضوع تحقق منابع و مصارف سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی ورود جدی داشته باشد.

حبیب احسنی پور

