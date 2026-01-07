به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش سرمربی پرتغالی و نام آشنای فوتبال ایران که حدود ۸ سال هدایت تیم ملی کشورمان را بر عهده داشت و اکنون سرمربی تیم ملی عمان است؛ قصد دارد برای مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ سرمربی تیم ملی تونس شود.

رسانه «nessmasport» تونس خبر داد: کارلوس کی‌روش از طریق مدیر برنامه‌های خود آمادگی‌اش را برای هدایت تیم ملی و جانشینی سامی طرابلسی اعلام کرده است.

کی‌روش همچنین اعلام کرده حاضر است مبلغ بند فسخ قراردادش با فدراسیون فوتبال عمان را شخصاً پرداخت کند. این مربی پرتغالی سال گذشته نیز تا آستانه نشستن روی نیمکت تونس پیش رفت، اما این انتقال در آخرین لحظات به نتیجه نرسید.

لازم به ذکر است که تیم ملی تونس در گروه F جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم‌های ژاپن، هلند و برنده دیدار پلی آف B همگروه است.