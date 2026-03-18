پیام تسلیت رهبر معظّم انقلاب در پی شهادت علی لاریجانی و همکاران

پیام تسلیت حضرت آیتالله سیّدمجتبیٰ حسینی خامنهای رهبر معظّم انقلاب اسلامی در پی شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرزند و بعضی از همکاران ایشان منتشر شد. متن پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیمولاتَحسبَنَّ الّذینَ قُتِلوا فی سبیلِاللهِ اَمواتاً بَل اَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون
با کمال تأسف خبر دردناک شهادت آقای دکتر علی لاریجانی دبیر شورایعالی امنیت ملی و نماینده رهبری در آن شورا، و فرزند برومند و بعضی همکاران ایشان را دریافت کردم. ایشان فردی عالم، دوراندیش، هوشمند، متعهد و دارای تجاربی متنوع در عرصههای گوناگون سیاسی، نظامی، امنیتی، فرهنگی و مدیریتی بودند. قریب پنج دهه نقشآفرینی در لایههای مختلف نظام اسلامی، از ایشان چهرهای ممتاز ساخته بود.
بیشک ترور چنین شخصیتی نشان از میزان اهمیت او و بُغض دشمنان اسلام نسبت به او دارد. اسلامستیزان بدانند ریختن این خونها به پای درخت تناور نظام اسلامی صرفاً آن را قویتر میسازد و البته هر خونی، خونبهائی دارد که قاتلین جنایتکار شهیدان باید بزودی آن را بپردازند. اینجانب این ضایعه را خدمت همسر گرامی و سائر فرزندان آن بزرگوار و همچنین سائر وابستگان علیالخصوص جناب آیتالله آملی لاریجانی صمیمانه تسلیت عرض مینمایم و برای آن سفرکردگان از درگاه حضرت حق جلَّوعلا، عُلوّ درجاتشان را خواستارم.
سیدمجتبی حسینی خامنهای
۲۶/اسفند/۱۴۰۴
نظر شما