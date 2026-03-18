  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۵۰

حجت‌الاسلام سیداسماعیل خطیب وزیر اطلاعات به درجه شهادت نائل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، پس از سال‌ها مجاهدت در عرصه‌های دفاع از امنیت و اطلاعات کشور، با ترور ناجوانمردانه رژیم سفاک صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این شهید مجاهد متولد سال ۱۳۴۰ است و در ۳ شهریور ۱۴۰۰ از سوی شهید حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات در دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و با تعداد ۲۲۲ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت اطلاعات رأی اعتماد گرفت. همچنین در دولت چهاردهم نیز به عنوان وزیر اطلاعات معرفی و ادامه خدمت داد.

حضور در درس خارج فقه رهبر معظم انقلاب و آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و مرحوم آیت‌الله حاج آقا مجتبی تهرانی، حضور و فعالیت در اطلاعات عملیات سپاه از سال ۱۳۵۹، فعالیت در وزارت اطلاعات با توجه به آشنایی با موضوعات اطلاعاتی و امنیتی، حضور در دفتر مقام معظم رهبری، ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و رئیس حراست آستان قدس رضوی از سوابق اجرایی، مدیریتی و فعالیت‌های این شهید بزرگوار بوده است.

کد خبر 6778122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • نجمه سادات IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      6 52
      پاسخ
      مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل
    • IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      37 15
      پاسخ
      بابا چه خبره تونه این چه وضعیتی همه مسئولان را دارند می کشند چرا این قدر بد عمل می کنیم ...درست کنید تو رو خدا
    • اذرگون IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      5 50
      پاسخ
      خدا لعنتشان کنه ونقشه هایشان رو نقش براب کنه درست نیست مقامات یک کشور رو ترور کنی اونم برای رسیدن به چه هدفی ،این جنگ پایان خوبی نداره برای امریکا واسرائیل اونم با این ترورها ،بدنبال چی هستنند به چی می خوان برسند که نمیرسند ،
    • اذرگون IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      8 40
      پاسخ
      ایران چیکار با امریکا داشت که مورد حمله قرار گرفت ،وحالا این ترورها رو انجام دادن برای رسیدن به چه هدفی به چه قیمتی ،خدارسوایشان کند مانمیدونیم کی دروغ گفته اما هرکسی که دروغ گفته خدالعنتش کنه ونابودش کنه ،
    • IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      16 31
      پاسخ
      فاجعست!! چطور نمیتونن پنهان بشن تو شرایط جنگی!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها