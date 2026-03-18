به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، پس از سال‌ها مجاهدت در عرصه‌های دفاع از امنیت و اطلاعات کشور، با ترور ناجوانمردانه رژیم سفاک صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این شهید مجاهد متولد سال ۱۳۴۰ است و در ۳ شهریور ۱۴۰۰ از سوی شهید حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات در دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و با تعداد ۲۲۲ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت اطلاعات رأی اعتماد گرفت. همچنین در دولت چهاردهم نیز به عنوان وزیر اطلاعات معرفی و ادامه خدمت داد.

حضور در درس خارج فقه رهبر معظم انقلاب و آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و مرحوم آیت‌الله حاج آقا مجتبی تهرانی، حضور و فعالیت در اطلاعات عملیات سپاه از سال ۱۳۵۹، فعالیت در وزارت اطلاعات با توجه به آشنایی با موضوعات اطلاعاتی و امنیتی، حضور در دفتر مقام معظم رهبری، ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و رئیس حراست آستان قدس رضوی از سوابق اجرایی، مدیریتی و فعالیت‌های این شهید بزرگوار بوده است.