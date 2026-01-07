دریافت 2 MB
کد خبر 6716439
  1. فیلم
  2. هنر
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۲

ماجرای حواشی مصاحبه معاون اجرایی رئیس جمهور با رسانه ملی چه بود؟

ماجرای حواشی مصاحبه معاون اجرایی رئیس جمهور با رسانه ملی چه بود؟

موسوی مجری برنامه جام جم گفت: سر مصاحبه خانم امامی با آقای قائم پناه پدری از سازمان درآوردند و جمعیتی توبیخ شدند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید