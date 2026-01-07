دریافت 2 MB کد خبر 6716439 https://mehrnews.com/x3b6nc ۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۲ کد خبر 6716439 فیلم هنر فیلم هنر ۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۲ ماجرای حواشی مصاحبه معاون اجرایی رئیس جمهور با رسانه ملی چه بود؟ موسوی مجری برنامه جام جم گفت: سر مصاحبه خانم امامی با آقای قائم پناه پدری از سازمان درآوردند و جمعیتی توبیخ شدند. کپی شد مطالب مرتبط قائمپناه: پرداختن به ظواهر، القاب و عناوین جای حل مسئله را گرفته است قائمپناه: پزشکیان دستور عدم برخورد امنیتی با معترضان را داد واکنش معاون اجرایی رئیس جمهور به اعتراض بازاریان تهران قائم پناه: وعده پزشکیان در اجرای عدالت در توزیع یارانه شروع میشود حاشیه جلسه هیئت دولت برچسبها جعفر قائم پناه معاون رئیس جمهور معاون اجرایی رییس جمهور
نظر شما