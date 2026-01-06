به گزارش خبرگزاری مهر،، محمدجعفر قائم‌پناه در نشستی با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به چالش‌های مدیریتی کشور، یکی از ریشه‌های اصلی نارضایتی‌های موجود را بی‌توجهی مدیران به برنامه‌محوری عنوان کرد.

وی با تأکید بر اینکه آهنگ و فرهنگ سازمانی باید مبتنی بر برنامه‌ریزی باشد، تصریح کرد: ارزیابی عملکرد نباید صرفاً به ثبت اقدامات ظاهری محدود شود، بلکه باید کاستی‌ها و ایرادها به‌صورت شفاف بیان شود تا در نهایت به بهبود عملکرد و افزایش رضایت مردم منجر شود.

قائم‌پناه با بیان اینکه مدیران کشور نیازمند آموزش هدفمند هستند، افزود: آموزش زمانی اثربخش است که به تغییر نگرش منجر شود و این نگرش جدید در رفتار مدیریتی نمود پیدا کند؛ مسیری که در نهایت به اصلاح فرهنگ سازمانی خواهد انجامید.

وی تخصص‌محوری و شایسته‌سالاری را از الزامات مدیریت دانست و تأکید کرد: برنامه‌ریزی نباید صرفاً روی کاغذ باقی بماند، بلکه باید واقعی، قابل اجرا و مبتنی بر داده‌های صحیح باشد.

در ادامه این نشست، لزوم آموزش مدیریت صحیح منابع به مدیران مورد تأکید قرار گرفت و عنوان شد ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها باید بر اساس برنامه‌های عملیاتی انجام شود تا نگاه مدیران به سمت برنامه‌ریزی واقعی و نتیجه‌محور هدایت شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با انتقاد از فضای تعارف و رودربایستی در برخی جلسات مدیریتی، بخشی از نارضایتی‌های موجود را ناشی از پرهیز از نقد صریح دانست و گفت: پرداختن به ظواهر، القاب و عناوین جای حل مسئله را گرفته است، در حالی که هر مشکل باید به‌درستی شناسایی و برای رفع آن برنامه‌ریزی شود.

وی بخشی از مشکلات فعلی را نتیجه مدیریت غیر اصولی دانست و بر ضرورت طراحی برنامه‌های آموزشی منسجم برای مدیران، به‌ویژه در حوزه پرداخت مبتنی بر عملکرد تأکید کرد.

قائم‌پناه با اشاره به لزوم اصلاح نظام جبران خدمت، بیان کرد: حرکت از پرداخت روزمزد به کارمزد، بهره‌وری را افزایش می‌دهد و برای اجرای موفق این رویکرد، مدیران باید آموزش ببینند تا بتوانند آن را به‌درستی عملیاتی کنند.

به گفته وی، مدیر موفق کسی است که منابع را به‌درستی بشناسد، بر مبنای داده‌های دقیق برنامه‌ریزی کند و آموزش را به‌عنوان ابزاری برای تغییر نگرش و رفتار ببیند، نه صرفاً یک اقدام تشریفاتی.

وی در پایان با تأکید بر اینکه معاونان توسعه مدیریت و منابع دستگاه‌ها شریان اصلی نظام مدیریتی کشور هستند، خاطرنشان کرد: با برگزاری مستمر کارگاه‌های آموزشی و تدوین برنامه‌های عملیاتی دقیق، فرآیند تغییر از نگرش فردی آغاز شده و به اصلاح رفتار و فرهنگ سازمانی منجر خواهد شد.