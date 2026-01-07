دریافت 2 MB
کد خبر 6716623
  1. فیلم
  2. سیاست
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۵۸

واکنش معاون اجرایی رئیس جمهور به اعتراض بازاریان تهران

واکنش معاون اجرایی رئیس جمهور به اعتراض بازاریان تهران

قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: در اقدامات جراحی نوسانات قیمتی طبیعی است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید