واکنش معاون اجرایی رئیس جمهور به اعتراض بازاریان تهران قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: در اقدامات جراحی نوسانات قیمتی طبیعی است.
