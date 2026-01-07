توفان زمستانی در فرانسه ۵ کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فرانس ۲۴، بدترین منطقه آسیب دیده، بخش لاند بود که در آن ۳ نفر در دو تصادف جداگانه به دلیل شرایط یخبندان جان خود را از دست دادند. منطقه ایل-دو-فرانس نیز ۲ مورد مرگ و میر جاده‌ای را گزارش کرد.

فیلیپ تابارو، وزیر حمل و نقل فرانسه، در واکنش به آب و هوای نامساعد، گفت که روز چهارشنبه کاهش قابل توجهی در پروازهای فرودگاه‌های پاریس وجود خواهد داشت. لغو پروازها که برای برف‌روبی باند و یخ‌زدایی هواپیما ضروری است، بر برخی از پروازهای برنامه‌ریزی شده در فرودگاه شارل دوگل، بزرگترین فرودگاه فرانسه، و فرودگاه اورلی، دومین قطب بزرگ این کشور، تأثیر خواهد گذاشت.

سازمان هواشناسی ملی فرانسه (Meteo-France)، در ۳۸ بخش این کشور هشدار نارنجی مبنی بر برف و یخبندان صادر کرده و هشدار داده است که انتظار می‌رود توفان زمستانی دیگری از روز چهارشنبه مرکز، غرب و شمال فرانسه را درنوردد.