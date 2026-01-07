به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری، مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران اظهار کرد: طرح تشکیل گروه‌های «آتش‌نشان مدرسه» با همکاری مشترک اداره کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران و اداره کل آموزش‌وپرورش شهر تهران اجرا می‌شود و هدف آن افزایش سطح آمادگی و توانمندی دانش‌آموزان در مواجهه با حوادث است.

وی افزود: در این دوره‌های آموزشی دانش‌آموزان با اصول پیشگیری از حوادث، نحوه مواجهه با آتش‌سوزی، استفاده صحیح از تجهیزات ایمنی، تخلیه ایمن مدارس در شرایط اضطراری و اقدامات اولیه امداد و نجات آشنا می‌شوند.

امیری تصریح کرد: در پایان دوره‌ها، گواهینامه معتبر آموزشی به دانش‌آموزان اعطا خواهد شد و اعضای گروه‌های آتش‌نشان مدرسه فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران با اشاره به نقش این گروه‌ها در مدارس گفت: اعضای گروه‌های آتش‌نشان مدرسه، در کنار شهرداران مدرسه، به‌عنوان همیاران ایمنی نقش مؤثری در ارتقای آگاهی همسالان و افزایش آمادگی محیط‌های آموزشی در شرایط بحرانی ایفا می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آموزش‌های ایمنی از سنین دانش‌آموزی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری و افزایش تاب‌آوری مدارس و جامعه شهری در برابر حوادث است.