  1. جامعه
  2. شهری
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

اجرای طرح «آتش‌نشان مدرسه» در ۷۰۰ نقطه تهران

اجرای طرح «آتش‌نشان مدرسه» در ۷۰۰ نقطه تهران

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران از اجرای طرح «آتش‌نشان مدرسه» در ۷۰۰ مدرسه دارای شهردار مدرسه در شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری، مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران اظهار کرد: طرح تشکیل گروه‌های «آتش‌نشان مدرسه» با همکاری مشترک اداره کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران و اداره کل آموزش‌وپرورش شهر تهران اجرا می‌شود و هدف آن افزایش سطح آمادگی و توانمندی دانش‌آموزان در مواجهه با حوادث است.

وی افزود: در این دوره‌های آموزشی دانش‌آموزان با اصول پیشگیری از حوادث، نحوه مواجهه با آتش‌سوزی، استفاده صحیح از تجهیزات ایمنی، تخلیه ایمن مدارس در شرایط اضطراری و اقدامات اولیه امداد و نجات آشنا می‌شوند.

امیری تصریح کرد: در پایان دوره‌ها، گواهینامه معتبر آموزشی به دانش‌آموزان اعطا خواهد شد و اعضای گروه‌های آتش‌نشان مدرسه فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران با اشاره به نقش این گروه‌ها در مدارس گفت: اعضای گروه‌های آتش‌نشان مدرسه، در کنار شهرداران مدرسه، به‌عنوان همیاران ایمنی نقش مؤثری در ارتقای آگاهی همسالان و افزایش آمادگی محیط‌های آموزشی در شرایط بحرانی ایفا می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آموزش‌های ایمنی از سنین دانش‌آموزی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری و افزایش تاب‌آوری مدارس و جامعه شهری در برابر حوادث است.

کد خبر 6716565

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه