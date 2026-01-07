به گزارش خبرنگار مهر، مالواجرد وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: در مورد بسته حمایتی صنایع با توجه به تغییراتی که در تالار اول و دوم به وجود آمد و مرتبط با حملونقل عمومی است، دو مصوبه را امروز در جلسه دولت توانستیم بگیریم و در کارگروهی که تشکیل شده است، هر شب این کارگروه برگزار میشود.
وی ادامه داد: یکی از این مصوبات در مورد تولیدکنندگان است که مواد اولیهای که در تولید دارند و به حملونقل عمومی، هم جادهای، هم ریلی، هم کشتی و هم هواپیما ارتباط پیدا میکند، بتوانند با اوراق گام این فاصله بین تالار اول و دوم را جبران کنند. از سویی بازرگانان و واردکنندگانی هم که بیشتر مربوط به صنعت هوایی و صنعت کشتیرانی و البته حملونقل ریلی هستند، از سوزن ریل گرفته تا دیزل و موضوعات مرتبط با لوکوموتیو، آنها هم مشمول این اوراق گام شوند.
صادق مالواجرد عنوان کرد: در خصوص رانندگان و کامیونداران نیز این مصوبه را توانستیم بگیریم که به هر حال لاستیکی که باید به دست آنها برسد و قطعاتی که باید به دست اینها برسد افزایش قیمتهایی پیدا کرده است و بتوانیم با بررسیهای که نسبت به عملکرد رانندگان انجام میشود، مجوز وام ۲۰۰ میلیون تومانی را با کارمزد ۱۲ درصد بگیریم تا انشاءالله به این قشر بسیار زحمتکش و غیور نیز بتوانیم کمکهای ویژه انجام دهیم.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص بیمه سبز و گرفتن ویزا رانندگان گفت: مشکل دارند؛ گفتیم که با توجه به اینکه جزء حوزه مسئولیت مستقیم ما نیست، اما پیگیری میکنیم.
وی ادامه داد: میخواستم بدانم چه اقداماتی انجام بدهم؛ دیشب ما یک جلسهای را در این خصوص داشتیم، هم در خصوص باک پر و هم در خصوص «کارنه تیر» که بالاخره مشمول ترانزیت هم میشود.
صادق مالواجرد عنوان کرد: ما تلاش خودمان را میکنیم و وزارت امور خارجه هم همینطور تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم و پیگیری میکنیم. توجه شود این اقدامات و پیگیریهایی که به عمل میآید دوطرفه است و طرف مقابل هم باید این هماهنگیها با او انجام بگیرد. تلاشمان را انجام میدهیم تا بتوانیم انشاءالله مشکلات را کمتر کنیم؛ مشکلاتی وجود دارد که با دیپلماسی که داریم هم البته ارتباط زیادی دارد.
صادق مالواجرد گفت: در خصوص مسکن ملی، اکنون چند سال است که به مشکل خورده و هنوز نتوانستهایم واحدها را تحویل بدهیم؛ به نظر میرسد که مجدداً ثبتنام شروع شده و داریم متقاضیان را میپذیریم. وی افزود وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: میخواهم بدانم چطور میتوانیم تشخیص بدهیم یا چه برنامهای وجود دارد تا دوباره به آن مشکل قبل برخورد نکنیم و بتوانیم این شرایط را تغییر بدهیم و با یک صفحه جدید پیش برویم.
وی ادامه داد: اولاً این موضوع از حدود هفت سال پیش شروع شده است، اکنون در حال تکمیل شدن است. انشاءالله تا پایان سال تمام تلاش ما این است که حدود ۷۰ هزار واحد دیگر هم تکمیل شود و تحویل داده شود. یعنی بخش اولی که به مشکل خورده است، به هر حال با تمام مشکلاتی که وجود دارد، تمام تلاشمان را میکنیم و بیشترین تمرکز ما هم بر این است که این واحدها تکمیل و تحویل شوند.
وی ادامه داد: آمادهسازیها در حال انجام است و خدمات در حال ارائه است؛ بخش اعظم آن بر روی زمینهای خود دولت و وزارت انجام میشود و تهاتر صورت میگیرد.
صادق مالواجرد عنوان کرد: در مورد ثبتنام جدید، ما بررسیهایی را انجام دادیم و به استانداران هم ابلاغ کردیم. در شهرهایی که اکثریت آنها شهرهای کوچک و میانی هستند، بررسیهایی انجام دادیم و بعضاً برخی از شهرهای ما زمینهای آماده واگذاری به مردم دارند و در آنجا هم تقاضا وجود دارد.
وی ادامه داد: این موضوع را اعلام کردیم که در استانها و شهرهایی که زمین آمادهسازی وجود دارد و متقاضی زمین هم هست، قطعاً تسهیلگری انجام میدهیم تا زمین به مردم تقدیم شود. در ۵۰ شهر که زمین قابل ارائه وجود دارد آنها را به مردم تقدیم خواهیم کرد.
صادق مالواجرد با اشاره به تاکید دولت چهاردهم بر مسکن محرومین، اظهارکرد: حدود ۵۰ هزار مورد از مسکن محرومین شروع شده است.
وی با اشاره به ۸۵۰ هزار مورد ثبت نام برای مسکن ملی، اشاره کرد: حدود ۳۰۰ هزار نفر از این تعداد دهک یک تا چهار هستند. از این بین حدود ۱۲۰ هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی یعنی کمیته امداد و بهزیستی هستند و باقی موارد تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: مقرر شد با عدد ۶ هزار میلیارد تومانی که در بودجهریزی سال بعد هم وجود دارد، با نهادهای حمایتی و پشتیبانیهایی که انجام میشود؛ به تعداد بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر از بین آن ۸۵۰ هزار نفر که دهک یک تا چهار هستند، تسهیلات ویژه در پیشرفت فیزیکیهای مختلف دهیم. اگر پیشرفت فیزیکی آنها کمتر از ۱۰ درصد است بتوانیم کمک کنیم تا سریعتر خانهدار شوند و اگر پیشرفت فیزیکی آنها بالاتر است تسهیلات به نحوی داده شود تا زودتر تکمیل شوند و از باقی دهکهایی که در آپارتمان مسکونی هستند عقب نیافتند. این امر کمک میکند تا برای دهکهای یک تا چهار مشمول این قانون اتفاق بهتری رقم بخورد.
