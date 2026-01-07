به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی صبح چهارشنبه در جلسه امضای تفاهم‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به عملکرد موفق مجموعه‌های فناورانه فعال در استان اصفهان اظهار کرد: در این چارچوب، ۹۸ میلیارد تومان تسهیلات به تصویب رسیده که تا روز پنج‌شنبه هفته جاری وارد مرحله اجرا خواهد شد و این اقدام با هدف تقویت شتاب‌دهنده‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و پروژه‌های زیرساختی در حوزه داده انجام شده است.

وی با بیان اینکه شکل‌گیری این بسته حمایتی حاصل همکاری چند نهاد اقتصادی مؤثر است، افزود: بانک پاسارگاد و شرکت سرمایه‌گذاری شناسا از بازیگران مهم این فرآیند به شمار می‌روند و مجموعه شناسا سال‌هاست حضور فعالی در اکوسیستم نوآوری اصفهان دارد و همکاری‌های مؤثری با شرکت‌ها و تیم‌های فناور بومی استان برقرار کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان ادامه داد: در مقطع فعلی نیز با هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان استانداری اصفهان، شرکت شناسا و بانک پاسارگاد، بستر لازم برای توسعه همکاری‌های عمیق‌تر در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) فراهم شده که می‌تواند به رشد پایدار شرکت‌های فناور استان منجر شود.

خسروی با اشاره به برنامه ملی ایجاد قطب‌های داده در کشور خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، سه قطعه زمین برای احداث قطب‌های داده ملی تعیین شده که یکی از این قطب‌ها در فولادشهر اصفهان جانمایی شده است.

وی تصریح کرد: پروژه قطب داده فولادشهر با در اختیار داشتن ساختمان آماده‌ای به مساحت ۲۰ هزار متر مربع، نسبت به سایر مناطق کشور جلوتر است و با همکاری مجموعه‌های بانکی و مالی، تا سقف سه همت اعتبار مالیاتی برای تجهیز و راه‌اندازی آن اختصاص خواهد یافت.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت بالای مالی استان بیان کرد: اصفهان با برخورداری از ۶۲ شرکت بورسی، پس از تهران در رتبه دوم کشور از نظر حجم فعالیت‌های بورسی قرار دارد و اکنون با مشارکت فعال همین بنگاه‌های اقتصادی، اجرای پروژه‌های بزرگی همچون دیتا سنترها و GPU فارم‌ها در استان در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی همچنین از اجرای یک طرح نوآورانه در حوزه انرژی خبر داد و گفت: در بخش نیروگاه‌های خورشیدی نیز برنامه‌هایی در دست اجراست و در قالب طرح توکن‌های تأمین مالی نیروگاه‌های خورشیدی، احداث تا سقف ۱۰۰ مگاوات پیش‌بینی شده است که با مشارکت بیمه‌ها و ارائه ضمانت اصل سرمایه، مسیر امن‌تری برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

خسروی در پایان با تأکید بر هم‌افزایی میان نهادهای اقتصادی استان اظهار کرد: تمامی ارکان این طرح‌ها در زنجیره مالی بانک پارسیان با یکدیگر هماهنگ شده‌اند و هدف نهایی آن است که استان اصفهان به‌عنوان یک الگوی ملی در توسعه اقتصاد دیجیتال، زیرساخت‌های هوشمند و سرمایه‌گذاری نوآورانه معرفی شود.