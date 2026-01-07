رایزنی وزیران خارجه اردن و ترکیه درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، وزارت خارجه اردن از رایزنی وزیران خارجه اردن و ترکیه درباره سوریه خبر داد.

ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه امروز چهارشنبه تلفنی گفتگو کردند.

دو طرف شماری از مسائل دوجانبه و تحولات اوضاع در غزه و کرانه باختری و سوریه را بررسی کردند.

طرفین بر لزوم پایبندی به توافق آتش بس در نوار غزه و آغاز مرحله دوم آن و لزوم تشدید تلاش‌ها برای توقف تنش خطرناک اسرائیل در کرانه باختری اشغالی تاکید کردند.

وزرای خارجه اردن و ترکیه بر تداوم همکاری و هماهنگی برای حمایت از سوریه و تلاش‌های دولت آن برای بازسازی این کشور و حمایت از امنیت، ثبات، حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت شهروندانش تاکید کردند.