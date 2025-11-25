اردن: اسرائیل بیش از ۵۰۰ بار آتش بس غزه را نقض کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن در سخنان امروزش تاکید کرد که این کشور به تلاش‌های خود برای پایان دادن به جنگ غزه و تحقق ثبات در منطقه ادامه می‌دهد.

وی اضافه کرد که بیش از ۵۰۰ مورد نقض توافق آتش بس غزه از سوی رژیم صهیونیستی ثبت شده است. اولویت در غزه بازسازی این باریکه و بازگشت زندگی به حالت طبیعی خود است. باید آتش بس در غزه تثبیت شود. کمک‌هایی که تاکنون وارد نوار غزه شده کافی نیست.

پیشتر نیز حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد که مسیر حرکت به سمت مرحله دوم آتش بس غزه پیچیده است و این جنبش به تعهدات خود عمل کرده اما رژیم صهیونیستی همچنان در حال نقض آتش بس است.

وی اضافه کرد: تداوم این روند می‌تواند باعث از بین رفتن توافق آتش بس شود و این مسأله از سوی جنبش حماس به میانجی گران در جریان مذاکرات قاهره ابلاغ شده است.