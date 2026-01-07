  1. استانها
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

سبزه‌زاری: وزش باد شدید خوزستان را در بر می‌گیرد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس هشدار نارنجی، از اوایل تا اواخر روز شنبه وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گرد و خاک اغلب مناطق استان را فرا می‌گیرد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشدار سطح نارنجی هواشناسی شماره ۴۷ مورخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ از سوی اداره کل هواشناسی استان صادر شده است.

وی افزود: طبق این هشدار، از اوایل روز شنبه تا اواخر همان روز وزش بادها در اغلب مناطق استان به‌صورت نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود که پیامد آن برخاستن گرد و خاک خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان نسبت به کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا به‌ویژه در مناطق مستعد و اختلال در تردد جاده‌ای هشدار داد و از شهروندان خواست تمهیدات لازم به‌ویژه برای گروه‌های حساس را مدنظر قرار دهند.

