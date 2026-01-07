ایزدی: دشمن شناسی موضوع بسیار مهمی است

به گزارش خبرنگار مهر، فواد ایزدی کارشناس مسائل بین‌الملل در همایش حق مردم که به همت جبهه شریان و با حضور چهره‌های سیاسی در مجموعه سرچشمه برگزار شد، گفت: یکی از نکاتی که حضرت آقا در فرمایشات گذشته خود بارها بر آن تأکید کرده‌اند، مسئله «دشمن‌شناسی» است. دشمن نیز برای ما روشن و مشخص است. ایالات متحده به کشور ما حمله کرده و در این زمینه چند واقعیت را باید مدنظر قرار داد.

وی افزود: نکته اول این است که کار دشمن تمام نشده؛ به این معنا که به اهداف خود نرسیده است. نکته دوم اینکه این رژیم هیچ محدودیت اخلاقی برای خود قائل نیست؛ به‌گونه‌ای که روزانه شاهد شهادت ده‌ها کودک هستیم.

این تحلیلگر مسائل سیاسی، ادامه داد: نکته سوم آن است که در حوزه نظامی، توانمندی‌هایی دارد که نباید نادیده گرفته شود. اگر این واقعیت‌ها را کنار هم بگذاریم و توجه کنیم که سه سال دیگر نیز همین جریان در کاخ سفید حضور خواهد داشت، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا احتمال حمله دوباره وجود دارد یا نه.

ایزدی گفت: به نظر بنده، اگر چهار اقدام اساسی در کشور به‌درستی انجام شود، می‌توان از دوره ترامپ نیز عبور کرد و جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.

وی ادامه داد: اولین اقدام، تقویت «قدرت سخت» و به‌ویژه توان نظامی کشور است. اگرچه در برخی حوزه‌ها مانند هسته‌ای محدودیت‌هایی وجود دارد، اما در حوزه‌های دیگر چنین محدودیتی نیست. پیشرفت نظامی کشور باید در سطحی باشد که طرف مقابل به‌روشنی هزینه درگیری را درک کند.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل اظهار کرد: ما با دو رژیم هسته‌ای مواجه هستیم و اگر توان بازدارندگی ما در سطح مطلوب نباشد، خطر افزایش می‌یابد. تا همین چند هفته پیش تصور می‌کردم در این زمینه اجماع وجود دارد که کشور باید در بالاترین سطح توان نظامی قرار داشته باشد؛ به‌ویژه که مسئولان نظامی اعلام کرده‌اند وضعیت امروز ما از دوران جنگ ۳۳ روزه نیز بهتر است و توانمندی‌های آسیب‌دیده ترمیم شده‌اند. اما متأسفانه اخیراً مشخص شد این اجماع کامل نیست؛ به‌طوری که یکی از وزرای سابق در مقاله‌ای خواستار تجدیدنظر در توان دفاعی کشور شده بود. این در حالی است که همین توان موشکی بود که معادلات را تغییر داد. بنابراین در حوزه نظامی، جز محدودیت‌های شرعی، نباید محدودیتی برای تقویت قدرت دفاعی قائل شد.

ایزدی گفت: دومین اقدام، توجه جدی به «افکار عمومی داخلی» است. مسائل معیشتی در این حوزه نقش تعیین‌کننده دارند. دشمن نباید بتواند از فشار اقتصادی استفاده کند و مردمی را که ذاتاً با نظام و کشور خود مسئله‌ای ندارند، به سمت نارضایتی و تقابل سوق دهد.

وی خاطرنشان کرد: سومین اقدام، کار بر روی «افکار عمومی خارجی» است؛ به‌ویژه افکار عمومی مردم آمریکا. در تاریخ آمریکا سابقه ندارد که جنگی را آغاز کنند مگر آنکه پیش از آن افکار عمومی داخلی خود را همراه کرده باشند؛ از ویتنام گرفته تا عراق. قدرت دفاعی کشور مانند یک قیچی است: یک لبه آن قدرت سخت و نظامی، و لبه دیگر قدرت نرم و اثرگذاری بر افکار عمومی. امروز در آمریکا ظرفیت‌هایی ایجاد شده است؛ از تظاهرات گسترده در صدها شهر گرفته تا اعتراضات علیه سیاست‌های دولت.

ایزدی بیان کرد: این وضعیت خودبه‌خود ایجاد نشده و حاصل کار فکری و رسانه‌ای است. حتی دانشجویان آمریکایی امروز علیه سیاست‌های دولت خود اعتراض می‌کنند. این نتیجه تلاش‌هایی است که اجازه نداده مسئله فلسطین بسته شود.

وی گفت: چهارمین و آخرین اقدام، شناخت دقیق ساختار حقوقی و سیاسی داخلی آمریکاست. دولت ترامپ کمترین پایبندی به قوانین بین‌المللی ندارد و حتی از نقض آنها لذت می‌برد، اما ساختار داخلی آمریکا محدودیت‌هایی دارد که باید به‌درستی شناخته و از آنها استفاده کرد. نمونه‌اش تأخیر در حمله به ونزوئلا و تغییر فرمانده نظامی آمریکا بود که به دلیل تخطی از قوانین داخلی رخ داد.

وی گفت: در آمریکا، نهادهای اطلاعاتی موظف‌اند پیش از هر اقدام نظامی، گزارش دقیق هزینه فایده (مالی و جانی) ارائه دهند. اگر برآورد این نهادها نشان دهد که هزینه انسانی بالا خواهد بود، مجوز حقوقی صادر نمی‌شود.

این کارشناس مسائل آمریکا همچنین گفت: طبق «قانون اختیارات جنگ»، رئیس‌جمهور آمریکا تنها در صورتی می‌تواند بدون مجوز کنگره وارد اقدام نظامی شود که جنگ کمتر از ۶۰ روز طول بکشد و هزینه جانی و مالی بالایی نداشته باشد. در شرایط فعلی نیز ترامپ در کنگره اکثریت لازم برای آغاز جنگ پرهزینه را ندارد.

ایزدی ادامه داد: بنابراین پاسخ به پرسش اصلی ما این است: برای جلوگیری از جنگ، باید کاری کنیم که برآورد نهادهای اطلاعاتی آمریکا این باشد که حمله به ایران هزینه جانی بالایی حداقل صدها کشته خواهد داشت. این برآورد با شعار و سخنرانی به دست نمی‌آید؛ بلکه با تغییر واقعی در موازنه قدرت و ارسال پیام‌های عملی حاصل می‌شود. دفعه قبل حمله صورت گرفت چون برآورد آنها این بود که هزینه برای آمریکا بالا نیست.

وی افزود: اگر نهادهای اطلاعاتی آمریکا به این جمع‌بندی برسند که نگاه مقامات ایرانی تغییر کرده و پاسخ ایران این بار پرهزینه خواهد بود، گزارش اطلاعاتی به تأیید حقوقی نخواهد رسید و احتمال جنگ به‌شدت کاهش می‌یابد. این مسئله حتی با شکل‌گیری مطالبه عمومی در داخل کشور نیز تقویت می‌شود؛ اینکه جامعه به این نتیجه برسد کشور برای حفظ امنیت خود باید هم قوی باشد و هم طرف مقابل را به درک هزینه‌ها وادار کند.

ایزدی بیان کرد: این موضوعات رصد می‌شود و بر تصمیم‌سازی دشمن اثر می‌گذارد. به همین دلیل تأکید دارم که در این حوزه باید بیشتر فکر کرد، بیشتر مطالعه کرد و عمیق‌تر به آن پرداخت.