به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با بیستمین سالگرد شهادت فرمانده شهید حاج احمد کاظمی، کتاب «مردی که مراقب همهچیز بود»؛ قصههایی واقعی از زندگی شهید حاج احمد کاظمی بهقلم فائضه غفارحدادی توسط نوشکا(واحد کودک و نوجوان) نشر شهید کاظمی منتشر میشود. غفارحدادی که «حوالی احمد» را در همین نشر در قالب روایتهایی مستند از زندگی و زمانه شهید کاظمی نوشته و در همین ایام به چاپ میرسد، اینبار شخصیت و یکی از ویژگیهای بارز این فرمانده شجاع را برای کودکان روایت میکند.
علاقهمندان میتوانند پس از چاپ کتاب با ورود به سامانه من و کتاب manvaketab.com و همچنین از طریق ارسال عدد 20 به سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۱۴۱۴۴۱ کتاب را تهیه نمایند. خبر انتشار کتاب از طریق درگاههای مختلف به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.
