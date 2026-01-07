به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال البطائح و شباب الاهلی امارات از ساعت ۱۹:۳۰ امشب چهارشنبه در هفته دوازدهم لیگ ادنوک پیگیری شد که با شکست سنگین ۴ بر صفر میزبان همراه بود.

متئوسا (۷ و ۲۷)، کارتابیا (۳۸) و القسانی (۵۷) گل‌های شباب الاهلی امارات را در حالی به ثمر رساندند که سعید عزت الهی بازیکن تیم ملی ایران تا دقیقه ۸۵ برای این تیم بازی کرد.

البطائح سومین شکست متوالی خود را با سرمربیگری فرهاد مجیدی در حالی تجربه کرد که از ۱۲ مسابقه فصل جاری تنها ۶ امتیاز کسب کرده است تا عملکرد این سرمربی بار دیگر او را در آستانه اخراج قرار دهد.