رسانه اماراتی از عملکرد بازیکن تیم ملی فوتبال ایران به وجد آمد

به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت مهدی قایدی به ترکیب اصلی النصر امارات با عملکردی فراموش‌نشدنی برای هواداران او در جدال با البطائح امارات همراه بود. عملکردی که رسانه‌های عرب‌زبان از جمله روزنامه «امارات الیوم» آن را نقطه عطفی در مسیر این بازیکن ایرانی توصیف کردند.

قایدی در دیدار اخیر النصر مقابل البطائح نقشی تعیین‌کننده در پیروزی تیمش ایفا کرد و بار دیگر نام خود را در صدر اخبار فوتبال امارات قرار داد.

بر اساس گزارش «امارات الیوم»، النصر در دیداری پرهیجان موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ البطائح را شکست دهد. دیداری که قایدی ستاره بی‌چون‌وچرای آن بود. بازیکن تیم ملی ایران با به ثمر رساندن دو گل حساس، عملاً ورق بازی را به سود تیمش برگرداند و نشان داد که بازگشتش به النصر نه‌تنها یک انتقال ساده، بلکه شروع دوباره‌ای درخشان است.

رسانه اماراتی در گزارش خود تأکید کرده است که قایدی در لحظات سرنوشت‌ساز مسابقه، مسئولیت‌پذیری بالایی از خود نشان داد و با تحرک، سرعت و جسارت همیشگی‌اش، خط دفاع البطائح را بارها دچار مشکل کرد. گل‌های او در دقایق پایانی نیمه نخست و جریان بازی، روح تازه‌ای به النصر بخشید و مسیر کسب سه امتیاز را هموار ساخت.

«امارات الیوم» همچنین عملکرد قایدی را یکی از عوامل اصلی صعود النصر در جدول لیگ امارات دانسته و نوشته است که این بازیکن ایرانی با چنین نمایشی، پیام روشنی به کادر فنی و هواداران داده؛ اینکه النصر می‌تواند روی او به‌عنوان مهره‌ای تعیین‌کننده در ادامه فصل حساب ویژه‌ای باز کند. درخشش مهدی قایدی مقابل البطائح را می‌توان یک بازگشت رویایی توصیف کرد؛ بازگشتی که نه‌تنها النصر را به سه امتیاز ارزشمند رساند، بلکه جایگاه این ستاره ایرانی را در فوتبال امارات بار دیگر پررنگ و تثبیت‌شده نشان داد.