شاگرد مجیدی قاتل البطائح شد؛ دبل قایدی برای برزخ فرهاد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال النصر و البطائح از هفته نهم لیگ برتر فوتبال امارات از ساعت ۱۶:۲۰ امروز یکشنبه برگزار شد که با پیروزی ۳ بر ۲ آبی پوشان النصر همراه بود.

مهدی قایدی (۸+۴۵ و ۷۳) و دومبیا (۹۰) برای النصر و آبانگ (۷۲ و ۷۷) برای البطائح گلزنی کردند.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که روزگاری در اتحاد کلباء و استقلال شاگرد فرهاد مجیدی بود با دبل گلزنی خود و همچنین نقشی که در دقیقه ۳۴ روی اخراج علی عیسی دروازه بان البطائح داشت توانست بهترین بازیکن زمین هم انتخاب شود.

النصر با این پیروزی ۱۴ امتیازی شد تا به رتبه ششم جدول صعود کند. البطائح نیز با ۶ امتیاز در رده دوازدهم جدول لیگ برتر امارات قرار دارد تا فرهاد مجیدی بار دیگر خطر اخراج از جایگاه سرمربیگری البطائح را احساس کند.