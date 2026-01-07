سردار حجت سفیدپوست در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر بیان کرد: در راستای مبارزه با قاچاق سرمایه ملی و در یکی از کم سابقه‌ترین و بزرگترین عملیات‌های مقابله با قاچاق فرآورده‌های سوختی در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، مأموران دریابانی آبادان با اشرافیت اطلاعاتی و اقدام به موقع یک فروند شناور خارجی که به صورت غیرمجاز وارد آب‌های سرزمینی کشورمان شده بود را شناسایی و توقیف کردند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این شناور سر شبکه قاچاق سوخت بوده است، ادامه داد: مأموران در بازرسی از شناور توقیف شده ۳۶۳ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.

این مقام ارشد مرزبانی خوزستان با اشاره به اینکه حجم بالای سوخت کشف شده و شیوه سازمان یافته انتقال آن این پرونده را در زمره پرونده‌های شاخص در حوزه قاچاق سوخت قرار داده، به گونه‌ای که کشف با این میزان کم سابقه بوده است، تصریح کرد: در جریان این عملیات پیچیده و دقیق ۱۱ نفر از عوامل اصلی دستگیر و پس از تشکیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قانونی شدند.

سردار سفیدپوست در پایان با اشاره به اینکه این محموله با هدف خروج از آب‌های سرزمینی در حال انتقال بوده است، عنوان کرد: برخورد قاطع هوشمندانه و بدون اغماض با قاچاقچیان کلان سوخت به ویژه در حوزه دریا و مناطق حساس ساحلی، با قدرت و استمرار در دستور کار قرار دارد و هرگونه اقدام علیه منافع ملی با پاسخ سخت و بازدارنده مرزبانان مواجه می‌شود.