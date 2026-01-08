اجرای طرح زوج و فرد در تهران طی امروز از در منازل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: با توجه به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، امروز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۱۳:۳۰ از در منازل در تهران اجرا می‌شود.

وی گفت: تردد غیرمجاز وسایل نقلیه در معابر داخلی و بزرگراهی پایتخت در طرح زوج و فرد اعمال قانون، توقیف یک ساعته و جریمه ۲۰۰ هزار تومانی در پی دارد؛ همچنین اعمال قانون و ابطال معاینه فنی خودروهای آلاینده و دودزا در تهران ادامه دارد.

سرهنگ شریفی متذکر شد: امروز خودروهایی که رقم سمت راست عدد سه رقمی پلاک وسیله نقلیه شأن فرد است برای تردد از درب منزل منعی ندارند؛ البته بعد از ساعت ۱۳:۳۰ تردد تمام پلاک‌ها در تهران بدون محدودیت است.