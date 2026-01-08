یادداشت مهمان - ناصر کنعانی - سخنگوی سابق وزارت امور خارجه: ترامپ فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن آمریکا از ۳۵ سازمان غیر وابسته به سازمان ملل و ۳۱ نهاد وابسته به سازمان ملل خارج می‌شود. ترامپ سال گذشته نیز فرمان اجرایی مشابهی را امضا کرده بود که بر اساس آن آمریکا مجدداً از توافق‌های پاریس و سازمان بهداشت جهانی خارج شده بود.

روبیو وزیر خارجه آمریکا در دفاع از فرمان اجرایی جدید ترامپ مدعی شد، نهادهایی که از آن‌ها خارج شدیم، تحت نفوذ منافع طرف‌هایی قرار دارند که می‌کوشند دستورکارهای خود را به بهای منافع ما پیش ببرند! به گفته وی، ترامپ تأکید دارد که هدر دادن پول مردم آمریکا برای نهادهایی که از آن‌ها خارج شده‌ایم، قابل قبول نیست.



در رویکرد مشابه دیگری، مارکو روبیو، وزیرخارجه آمریکا در واکنش به موضع سازمان ملل درباره ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش، در یک سخنرانی با صراحت گفت؛ برای او آمریکا مهم نیست سازمان ملل چه می‌گوید، چون این سازمان نمی‌داند درباره چه چیزی صحبت می‌کند!

فرمان اجرایی جدید ترامپ برای خروج از ۶۶ سازمان و نهاد بین‌المللی و اظهارات روبیو در خصوص بی‌اهمیتی سازمان ملل، بار دیگر بی‌اعتنایی و اِدبار آمریکا به سازوکارها و سازمان‌های بین‌المللی و اِقبال به یکجانبه‌گرایی را بدون پرده پوشی، در برابر دیدگان جهانیان قرار می‌دهد. کاخ سفید در دولت دوم ترامپ، اولویت بخشی به منافع آمریکا در چارچوب شعار "اول آمریکا" را بدون کمترین ملاحظه‌ای نسبت به تعهدات بین‌المللی خود در قبال جامعه جهانی سرعت بخشیده و در خصوص چالش‌های روابط خارجی و نیز بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، در چارچوب شعار زورگویانه و مداخله‌جویانه "صلح از طریق قدرت" عمل و رفتار می‌کند.

در چارچوب چنین رویکردی است که با همکاری و همراهی آمریکا و رژیم اسرائیل، حمله تجاوزکارانه و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران انجام شد، از طرح‌های تحمیلی آنها بر غزه و لبنان رونمایی شد، مداخله جویی ها در سوریه و عراق و نیجریه و سلطه‌جویی در کارائیب و آمریکای لاتین و گرینلند دنبال می‌شود و رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش با نقض فاحش منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل در عملیاتی نظامی ربوده شده و برای محاکمه به آمریکا منتقل می‌گردند.

آمریکا با سیاست‌های بی‌پروا، قانون‌شکنی سازمان‌یافته و تروریسم دولتی، جهان را به سمت آشوب، ناامنی، هرج و مرج و حاکمیت قانون جنگل می‌راند. در نظم مبتنی بر قدرت و نه قانون، زورمندان با تصاحب منابع قدرت، می‌کوشند مانع قدرتمندی دیگران شده و یا منابع قدرت آنان را از دست شأن خارج کنند. با همین منطق زورگویانه است که نتانیاهو ی تروریست و جنایتکار جنگی در کنست اسرائیل صراحتاً می‌گوید؛ من و ترامپ اجازه نخواهیم داد ایران صنعت موشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کند!

در عصر حاکمیت قدرت به جای قانون بر رفتارهای بازیگران در صحنه بین‌المللی و ناتوانی منشور و حقوق بین‌الملل در دفاع از حقوق اعضای جامعه جهانی، حکمت، عقل و هوشمندی حکم می‌کند که هر کشوری منابع قدرت ملی و ابزارهای دفاع از امنیت ملی و حقوق مشروع خود و شهروندانش را تنوع بخشیده و تقویت نماید.

پایداری و اصرار جمهوری اسلامی ایران بر مشروعیت حقوق هسته‌ای خویش و تنوع بخشیدن به توان دفاعی و نظامی خود از جمله در صنعت و تکنولوژی موشکی، عین حکمت و عقلانیت، مبتنی بر مشروعیت بین‌المللی و در راستای دفاع از امنیت ملی، حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران است و همه تلاش‌های آمریکا و رژیم اسرائیل برای خارج کردن این مؤلفه‌های قدرت از دست ایران، در راستای سیاست تضعیف، تسلیم و فروپاشی ایران است.

رژیم اسرائیل می‌خواهد برای همیشه خیال خود را از قدرتی تعیین کننده به نام ایران در منطقه غرب آسیا و جهان اسلام آسوده کند و متأسفانه دولتمردان آمریکا نیز منافع ملت آمریکا را پای صهیونیسم جهانی قربانی می‌کنند.

درس‌های تلخ سال‌های اخیر منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا و اوکراین و ونزوئلا پیش چشم ملت ایران است، جنگ‌های تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه علیه ایران و ایرانیان با نقش آفرینی مستقیم آمریکا و اسرائیل و ایادی آنها، درس آموز همه ایرانیان است. استمرار و تشدید تحریم‌های ناجوانمردانه علیه ایران حتی در اوج همه گیری کرونا، میزان حمایت آمریکا را از مردم ایران نشان داد و ایرانیان دوستان و دشمنان خود را بیش از هر زمان شناختند.

ملت ایران با فهم روشن و عمیق از خُبث ذاتی آمریکا و رژیم اسرائیل، در کنار رهبری، دولت و نیروهای مسلح، امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی خود نقشه شوم دشمنان علیه ایران عزیز را باطل خواهند کرد، ان‌شاءالله.