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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

دشمنی آمریکا و اسرائیل با ایران فراتر از موضوع هسته‌ای و موشکی است

دشمنی آمریکا و اسرائیل با ایران فراتر از موضوع هسته‌ای و موشکی است

سخنگوی سابق وزارت امور خارجه در یادداشتی اختصاصی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است و در آن به بررسی سیاست‌های تجاوزکارانه دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ پرداخته است.

یادداشت مهمان - ناصر کنعانی - سخنگوی سابق وزارت امور خارجه: ترامپ فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن آمریکا از ۳۵ سازمان غیر وابسته به سازمان ملل و ۳۱ نهاد وابسته به سازمان ملل خارج می‌شود. ترامپ سال گذشته نیز فرمان اجرایی مشابهی را امضا کرده بود که بر اساس آن آمریکا مجدداً از توافق‌های پاریس و سازمان بهداشت جهانی خارج شده بود.

روبیو وزیر خارجه آمریکا در دفاع از فرمان اجرایی جدید ترامپ مدعی شد، نهادهایی که از آن‌ها خارج شدیم، تحت نفوذ منافع طرف‌هایی قرار دارند که می‌کوشند دستورکارهای خود را به بهای منافع ما پیش ببرند! به گفته وی، ترامپ تأکید دارد که هدر دادن پول مردم آمریکا برای نهادهایی که از آن‌ها خارج شده‌ایم، قابل قبول نیست.

در رویکرد مشابه دیگری، مارکو روبیو، وزیرخارجه آمریکا در واکنش به موضع سازمان ملل درباره ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش، در یک سخنرانی با صراحت گفت؛ برای او آمریکا مهم نیست سازمان ملل چه می‌گوید، چون این سازمان نمی‌داند درباره چه چیزی صحبت می‌کند!

فرمان اجرایی جدید ترامپ برای خروج از ۶۶ سازمان و نهاد بین‌المللی و اظهارات روبیو در خصوص بی‌اهمیتی سازمان ملل، بار دیگر بی‌اعتنایی و اِدبار آمریکا به سازوکارها و سازمان‌های بین‌المللی و اِقبال به یکجانبه‌گرایی را بدون پرده پوشی، در برابر دیدگان جهانیان قرار می‌دهد. کاخ سفید در دولت دوم ترامپ، اولویت بخشی به منافع آمریکا در چارچوب شعار "اول آمریکا" را بدون کمترین ملاحظه‌ای نسبت به تعهدات بین‌المللی خود در قبال جامعه جهانی سرعت بخشیده و در خصوص چالش‌های روابط خارجی و نیز بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، در چارچوب شعار زورگویانه و مداخله‌جویانه "صلح از طریق قدرت" عمل و رفتار می‌کند.

در چارچوب چنین رویکردی است که با همکاری و همراهی آمریکا و رژیم اسرائیل، حمله تجاوزکارانه و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران انجام شد، از طرح‌های تحمیلی آنها بر غزه و لبنان رونمایی شد، مداخله جویی ها در سوریه و عراق و نیجریه و سلطه‌جویی در کارائیب و آمریکای لاتین و گرینلند دنبال می‌شود و رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش با نقض فاحش منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل در عملیاتی نظامی ربوده شده و برای محاکمه به آمریکا منتقل می‌گردند.

آمریکا با سیاست‌های بی‌پروا، قانون‌شکنی سازمان‌یافته و تروریسم دولتی، جهان را به سمت آشوب، ناامنی، هرج و مرج و حاکمیت قانون جنگل می‌راند. در نظم مبتنی بر قدرت و نه قانون، زورمندان با تصاحب منابع قدرت، می‌کوشند مانع قدرتمندی دیگران شده و یا منابع قدرت آنان را از دست شأن خارج کنند. با همین منطق زورگویانه است که نتانیاهو ی تروریست و جنایتکار جنگی در کنست اسرائیل صراحتاً می‌گوید؛ من و ترامپ اجازه نخواهیم داد ایران صنعت موشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کند!

در عصر حاکمیت قدرت به جای قانون بر رفتارهای بازیگران در صحنه بین‌المللی و ناتوانی منشور و حقوق بین‌الملل در دفاع از حقوق اعضای جامعه جهانی، حکمت، عقل و هوشمندی حکم می‌کند که هر کشوری منابع قدرت ملی و ابزارهای دفاع از امنیت ملی و حقوق مشروع خود و شهروندانش را تنوع بخشیده و تقویت نماید.

پایداری و اصرار جمهوری اسلامی ایران بر مشروعیت حقوق هسته‌ای خویش و تنوع بخشیدن به توان دفاعی و نظامی خود از جمله در صنعت و تکنولوژی موشکی، عین حکمت و عقلانیت، مبتنی بر مشروعیت بین‌المللی و در راستای دفاع از امنیت ملی، حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران است و همه تلاش‌های آمریکا و رژیم اسرائیل برای خارج کردن این مؤلفه‌های قدرت از دست ایران، در راستای سیاست تضعیف، تسلیم و فروپاشی ایران است.

رژیم اسرائیل می‌خواهد برای همیشه خیال خود را از قدرتی تعیین کننده به نام ایران در منطقه غرب آسیا و جهان اسلام آسوده کند و متأسفانه دولتمردان آمریکا نیز منافع ملت آمریکا را پای صهیونیسم جهانی قربانی می‌کنند.

درس‌های تلخ سال‌های اخیر منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا و اوکراین و ونزوئلا پیش چشم ملت ایران است، جنگ‌های تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه علیه ایران و ایرانیان با نقش آفرینی مستقیم آمریکا و اسرائیل و ایادی آنها، درس آموز همه ایرانیان است. استمرار و تشدید تحریم‌های ناجوانمردانه علیه ایران حتی در اوج همه گیری کرونا، میزان حمایت آمریکا را از مردم ایران نشان داد و ایرانیان دوستان و دشمنان خود را بیش از هر زمان شناختند.

ملت ایران با فهم روشن و عمیق از خُبث ذاتی آمریکا و رژیم اسرائیل، در کنار رهبری، دولت و نیروهای مسلح، امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی خود نقشه شوم دشمنان علیه ایران عزیز را باطل خواهند کرد، ان‌شاءالله.

کد مطلب 6717617
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      1 0
      پاسخ
      دشمنی آمریکا و اسرائیل با ایران در سال 1357 شروع شده است و هیچ ارتباطی و ربطی به موضوع هسته‌ای و موشکی هم ندارد
    • IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      ترامپ آرزوی خود را درباره ایران به گور خواهد برد. نتانیاهو آرزوی خود را درباره ایران به گور خواهد برد. شبکه تروریستی اینتر نشنال آرزوی خود را درباره ایران به گور خواهد برد.
    • اعتراض IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی به کجا رسید؟ سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟ متأسفانه عراق و هم ایران از 13 دی ماه سال 1398 تاکنون در مورد ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد توسط جنایتکاران جنگی هیچ کاری و اقدامی در این مورد نکردند چرا؟
    • اعتراض IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      آقای ترامپ! دهانت را ببند و به مشکلات مردم آمریکا رسیدگی کن/ دیگر نمی‌توان ایران را با فشار یا زور پای میز مذاکره کشاند.
    • IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      آمریکا قاضی جهانی نیست کسی نمی‌تواند نقش پلیس جهان را در ونزوئلا ، منطقه و جهان ایفا کند. شورای امنیت سازمان متحد متأسفانه در برابر تجاوز آمریکا جنایتکار مسئولیت خود را انجام نداده است. نتانیاهو و ترامپ به دنبال کشاندن اعتراضات به اغتشاش هستند. آمریکا جنایتکار تهدیدی جدی برای ایران است. اروپا جنایتکار تهدیدی جدی برای ایران است. اسرائیل جنایتکار تهدیدی جدی برای ایران است.
    • بابائی IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      دولت وحشی آمریکا، ارتش وحشی، هر دو جنایتکار هستند و هم تروریسم بین المللی هستند ترامپ جنایتکار به عنوان یک جنایتکار جنگی باید محاکمه شود که محاکمه ترامپ جنایتکار به عنوان یک جنایتکار جنگی باید در دستور کار قرار گیرد. ارتش آمریکا جنایتکار به عنوان یک جنایتکار جنگی باید محاکمه شود که محاکمه ارتش آمریکا جنایتکار به عنوان یک جنایتکار جنگی باید در دستور کار قرار گیرد.
    • اعتراض IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      تا زمانی که ترامپ جنایتکار رئیس جهمور آمریکا است با آمریکا مذاکره نمی کنیم ترامپ جنایتکار از سال 1397 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که دشمن درجه یک ملت ایران و هم دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی بوده است.
    • اعتراض IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      در پاسخ به سخنگوی وزارت خارجه قطر؛ آمریکا جنایتکار بارها در مذاکره با ایران خیانت کرده است. دولت وحشی آمریکا جنایتکار در سال 97 از توافق به صورت غیر قانونی خارج شده است. دولت وحشی آمریکا جنایتکار در سال 98 سردار سلیمانی و... را در فرودگاه بین المللی بغداد ترور کرده است. آمریکا و متحدانش از همه گروه های تروریستی در شهرهای ایران کمک و حمایت کردند و هنوز کمک و حمایت می کنند.
    • بابائی IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در تیر ماه سال 1404 که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران تجاوز و حمایت کرده است. دولت وحشی آمریکا جنایتکار به طور مستقیم، علنی و آشکار به همراه رژیم کودک کش صهیونیستی همه جانبه از اغتشاش‌گران در سراسر کشور ایران کمک و حمایت می کنند.
    • بابائی IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      آمریکا در آتش خشم تظاهرکنندگان/ آقای ترامپ! دهانت را ببند و به مشکلات مردم آمریکا رسیدگی کن
    • بابائی IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      آمریکایی ها جنایتکار که بی‌شرمانه هر سال هزاران نفر انسان ها بی مظلوم، بی دفاع و بی گنان را قتل‌عام می‌کنند، چگونه از حقوق بشر سخن می‌گویند؟ متأسفانه عراق و هم ایران از 13 دی ماه سال 1398 تاکنون در مورد ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد توسط جنایتکاران جنگی هیچ کاری و اقدامی در این مورد نکردند چرا؟ پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی به کجا رسید؟ سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟
    • بابائی IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      و این در حالی است که داعش مورد حمایت آمریکا و متحدانش از سال 2011 تاکنون بیش از 999 هزار نفر را فقط در سوریه و عراق کشته است.
    • اعتراض IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      وقتی متأسفانه ایران جنایت های آمریکا و متحدانش را رها کرده است و رها می کند از سال 1392 تاکنون به دنبال مذاکره با خیانتکاران و جنایتکاران بوده است
    • بابائی IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      درپاسخ به دولت دونالد ترامپ وحشی آمریکا جنایتکار سگ دست نشانده رژیم کودک کش صهیونیستی؛ و این در حالی است برای همه مردم دنیا ثابت شده است که نیروهای تروریستی آمریکایی به خاطر غارت نفت وارد ونزوئلا شده اند، نه به خاطر مبارزه با قاچاق مواد مخدر
    • بابائی IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      از نگاه و از نظر قوانین و حقوق بین الملل تحریم نقض حقوق بشر بوده است، تحریم دارویی بیماران، جنایت علیه بشریت است ولی اما متأسفانه دولت وحشی آمریکا جنایتکار درک نمی کند، نمی داند، نمی فهمد و توجه نمی کند.
    • اعتراض IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      گفتگو با آمریکا حماقت محض است چون از گفتگو برای غافلگیری وحمله استفاده میکند.
    • اعتراض IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      اقدام آمریکا جنایتکار در ربودن مادورو غیرقانونی است. ترامپ جنایتکار هرگز صلح‌طلب نبوده است. عملکرد و رفتار آمریکا جنایتکار از سال 1945 تاکنون ناقض قوانین بین‌المللی بوده است.
    • بابائی IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      ترامپ جنایتکار آرزوی تسلیم‌شدن مردم ایران را به گور خواهد برد. دولت وحشی آمریکا جنایت کار از سال 1394 تاکنون به دنبال تسلیم ایران است نه توافق
    • اعتراض IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      کافی است کارنامه طولانی اقدامات سیاستمداران آمریکایی برای «نجات مردم ایران» مرور شود تا به عمق «همدلی» آمریکا با ملت ایران پی ببریم. از سازمان‌دهی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت منتخب دکتر محمد مصدق با تأمین مالی و تجهیز اغتشاش‌گران، تا شلیک به هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ و کشتار زنان و کودکان بی‌گناه بر فراز خلیج فارس، تا حمایت همه‌جانبه از صدام در جنگ ۸ ساله علیه ایرانیان، تا همدستی با رژیم اسرائیل در ترور و کشتار ایرانیان و حمله به زیرساخت‌های ایران
    • اعتراض IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      در خرداد ۱۴۰۴، و البته تحریم‌هایی که شدیدترین تحریم‌های تاریخ نام گرفته است؛ و امروز نیز تهدید به حمله به ایران به بهانه دلسوزی برای ایرانیان با نقض فاحش مهمترین اصل حقوق بین‌الملل! ایرانیان در گفتگو و تعامل با یکدیگر برای حل مشکلات، اجازه هیچ‌گونه مداخله خارجی را نخواهند داد.
    • اعتراض IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      گفتگو با آمریکا جنایتکار خیانت به خون شهیدان محسوب می شود
    • IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      با امریکا مذاکره نمی کنیم خوب غنی سازی صفر راهم نمی پذیریم
    • بابائی IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران توسط نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا چنایتکار با مجوز و دستور دونالد ترامپ، رئیس جهور آمریکا جنایتکار، اجرای قانون جنگل بوده است. حضور نیرو های تروریستی آمریکایی در قطر تجاوز به ایران محسوب می شود.
    • مذاکره یا زور؟ تجربه‌ای که نباید تکرار شود IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      1 1
      پاسخ
      سخنرانی آقای سید علی خمینی را در روزنامه اطلاعات خواندم و به درستی بر نکته مهمی تاکید کرده بودند. در شرایط فعلی کشورهایی مانند آمریکا بیش از آنکه منطق مذاکره را بفهمند، زبان زور را می‌شناسند. تجربه مذاکره با ترامپ نشان داد که این گفتگوها نه تنها دستاوردی نداشت، بلکه به تله‌ای تبدیل شد که در نهایت با همراهی اسرائیل به حمله علیه ایران انجامید. بهتر است جریان‌های سیاسی با نگاه واقع‌بینانه به این تجربه‌ها بنگرند، چرا که نتیجه روشن است؛ با ترامپ نمی‌توان مذاکره موثری داشت.
    • IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      پس ایران متأسفانه از سال 1392 تاکنون هنوز هم و باز هم از مذاکره بی مورد و مذاکره بی ارزش درس عبرت نگرفته است و دوباره مذاکره با آمریکا جنایتکار است شرم آور و تاسف بار است. و این در حالی است که مذاکره ایران با آمریکا، هم اروپا و... از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
    • IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      پس ایران متأسفانه از سال 1392 تاکنون هنوز هم و باز هم از مذاکره بی مورد و مذاکره بی ارزش درس عبرت نگرفته است و دوباره مذاکره با آمریکا جنایتکار است شرم آور و تاسف بار است. و این در حالی است که مذاکره ایران با آمریکا، هم اروپا و... از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است. منطقه خاورمیانه از سال 2001 تاکنون مرکز آزمایش سلاح‌های آمریکاست
    • IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      وقتی ترامپ می‌گوید نفت کشور ونزوئلا مال آمریکاست و باید پس بگیریم یعنی این که آمریکا ذره‌ای از تفکر غارت همه جهان بجز کشورهایی که با «اقتدار» مقابلش بایستند‌، دست برنداشته است. ترامپ نه دموکراسی را برای ملت ونزوئلا می‌خواهد‌، نه برای ملت ایران. او فقط دنبال آن است که منابع نفت و گاز این دو کشور را غارت کند. امیدوارم برخی درون کشور در این مدت متوجه شده باشند.
    • IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      امام خامنه‌ای ۱۳ دیماه 1404 فرمودند؛ «ما در مقابل دشمن کوتاه نمی‌آییم، ما با اتکای به خدای متعال و با اطمینان به همراهی مردم ان‌شاء‌الله به توفیق الهی دشمن را به زانو درخواهیم آورد.»
    • IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      مردم به حق مشکلاتی دارند و اعتراض آنان نیز برحق است. اما دشمنان می‌خواهند از این فرصت برای تخریب و آتش‌زدن اموال عمومی استفاده کنند. دشمنان اگر نمی‌دانند بدانند مردم ایران، این نظام را فرزند خودشان می‌دانند و به این سادگی‌ها فریب نخواهند خورد.
    • IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      1 1
      پاسخ
      وقتی رئیس‌جمهور متوهم آمریکا به‌صورت علنی دستور ربایش رئیس‌جمهور یک کشور دیگر را صادر می‌کند، نشان می‌دهد که قانون جنگل در جهان حاکم است و هرکس زورش برسد اقدام به جنایت علیه فرد ضعیف می‌کند.
    • IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      بر اساس یک گزارش تحلیلی که در روزنامه اسپانیایی ال پاییس چاپ شده‌، درآمد سالانه بازار کوکائین در اتحادیه اروپا حدود ۱۲ میلیارد یورو برآورد می‌شود و شمار مصرف‌کنندگان از ۶ میلیون نفر فراتر رفته است. در این گزارش آمده بیش از ۴۴۰ باند مواد مخدر در اتحادیه اروپا فعال هستند. فقط می‌خواستم مخاطبین با روی دیگر اروپا که به پایتخت جهانی کوکائین تبدیل شده آشنا بشوند.
    • IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      با توجه به اینکه وزارت ‌اطلاعات از شناسایی و بازداشت ۷عنصر وابسته به گروهک‌های مستقر در اروپا و آمریکا، و کشف ۱۰۰قبضه کلت خبر داده است که این عناصر نفاق مأموریت داشتند به تجمعات حمله و کشته‌سازی کنند، دستگاه قضا دیگر نباید با محارب، با رأفت اسلامی برخورد کند.
    • IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      جنگ و آشوب علیه ایران جواب نمی‌دهد و از سال 1359 تاکنون هم برای همه مردم ایران، منطقه خاورمیانه و جهان ثابت شده است. آمریکا و مزدورانشان هم ثابت کردند که دشمنان درجه یک ملت ایران و هم دشمنان درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی هستند.
    • IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      برنامه دشمن، تجزیه ایران و غارت منابع کشور است. ترامپ هم فضول همه ملت‌ها است، از غرب تا شرق از شمال تا جنوب همه جا دخالت می‌کند، اما باید بدانند ایران، ونزوئلا نیست. ما همان ایرانی هستیم که در حادثه طبس شما را زمین زدیم. ما ایرانی هستیم که وقتی سربازان شما در کشتی بودند با تهدید ما جای خود را خیس کردند. ما همان ایرانی هستیم که وقتی تجهیزات ربایش انسان را در جنگ ۱۲ روزه وارد کشور کردید، آن را کشف کردیم و نقشه‌تان را به باد دادیم.
    • بابائی IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      در سال 2001 ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به همراه مزدورانشان به بهانه مبارزه با تروریسم، القاعده و طالبان به افغانستان تجاوز و حمله کردند و متأسفانه در این مدت 21 سال بیش از 999 هزار نفر مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه افغانستان را قتل عام کردند و هم به زنان افغانی تجاوز کردند و سازمان های بین المللی هم متأسفانه از سال 2001 تاکنون فقط سکوت اختیار کردند چرا؟
    • بابائی IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      در سال 2003 ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و به همراه ارتش وحشی انگلیس جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمانه های بین المللی خیانتکار به بهانه مبارزه با تروریسم، القاعده و هم خلع سلاح شیمیایی به عراق تجاوز و حمله کرده است و متأسفانه از سال 2003 تاکنون بیش از 999 هزار نفر کشته بر جای گذاشت و هم هزاران نفر دختران و زنان عراقی تجاوز کردند.
    • بابائی IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سازمان های بین المللی خیانتکار از سال 2003 تاکنون در مورد تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی آمریکایی ها جنایتکار و انگلیسی ها جنایتکار هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی نکردند و هنوز نمی کنند و فقط سکوت اختیار کردند چرا؟ و این در حالی است که در جنگ تحمیلی هشت ساله سلاح شیمیایی و تسلیحات صدام را آمریکا و کشورهای اروپایی با کمک مالی کشورهای عربی تامین می کردند.
    • بابائی IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      در 13 دی ماه سال 1404 تجاوز نظامی آمریکا جنایتکار با مجوز و دستور ترامپ جنایتکار در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار علیه ونزوئلا و ربایش رئیس‌جمهور قانونی این کشور و همسرش، این اقدام مصداق بارز تروریسم دولتی و تعرض آشکار به حاکمیت و اراده ملی ملت ونزوئلا بوده است
    • بابائی IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      پس امروز برای همه مردم دنیا ثابت شده است که آمریکا جنایتکار به دنبال خلع سلاح هسته ای نیست و تاکنون هم نبوده است و فقط 100 درصد به دنبال غارت نفت دخالت و مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان بوده است. آمریکایی ها جنایتکار که بی‌شرمانه هر سال هزاران نفر انسان ها بی مظلوم، بی دفاع و بی گنان را قتل‌عام می‌کنند، چگونه از حقوق بشر سخن می‌گویند؟
    • بابائی IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      جنگ تحمیلی 8 ساله ثابت کرده است و نشان داده است که در سازمان ملل متحد قانونی و عدالتی وجود ندارد. جنگ تحمیلی 8 ساله ثابت کرده است و نشان داده است که در شورای امنیت سازمان ملل متحد قانونی و عدالتی وجود ندارد. جنگ تحمیلی 8 ساله ثابت کرده است و نشان داده است که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قانونی و عدالتی وجود ندارد.
    • بابائی IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      آمریکا جنایتکار از سال 1359 تاکنون ضد علیه حکومت نظام جمهوری اسلامی از مزدوران گروهک تروریستی منافقین و سایر گروه های تروریستی استفاده می کند. اغتشاشگران تحت حمایت همه جانبه ترامپ، نتانیاهو و مزدورانشان باید بدون محاکمه اعدام شوند.
    • بابائی IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      مذاکره، مشکل ما با آمریکا را حل نمی‌کند. مذاکره، مشکل ما با اروپا را حل نمی‌کند. انتظار برای حل مشکلات توسط آمریکا و اروپا اشتباه است. اگر انتظار داریم آمریکا یا اروپا مشکلات ما را حل کنند اشتباه می‌کنیم. آمریکا یا اروپا مشکلات ما را حل نمی کنند. از سال 1357 تاکنون برای همه مردم ایران ثابت شده است پس مذاکره ایران با آمریکا و اروپا غلط و اشتباه بوده است.
    • IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      مداخلات آمریکا جنایتکار در امور ایران شکست‌خورده است. مداخلات اسرائیل جنایتکار در امور ایران شکست‌خورده است.
    • آمریکا با رب و روغن ما چه کار دارد؟! IR ۱۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      حتی در صورت اعمال تحریم‌ها، فروش نفت کشور به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد و به این ترتیب تحریم‌ها هم نمی‌تواند برای ما مشکل چندانی ایجاد کند. بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز در خانه‌ها و در اختیار مردم است که باید اعتمادسازی شود تا مردم دلارهای خود را به بازار بیاورند و این نقدینگی وارد چرخه تولید شود.
    • IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      آمریکایی ها و مزدورانشان 100 درصد فقط از سال 1359 تاکنون از همه گروه های تروریستی ضد علیه مردم ایران و هم ضد علیه حکومت نظام جمهوری اسلامی استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند پس مذاکره ایران با آمریکا و مزدوزانشان غلط و اشتباه بوده است و مقصر اصلی دولتمردان و نمایندگان مجلس هستند.
    • IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      مذاکره هیچ فایده ای، نتیجه ای، سودی و ارزشی برای مردم ایران و کشور ایران ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است پس پیگیری ادامه مذاکره غلط و اشتباه است و مقصر اصلی عراقچی بوده است.
    • IR ۱۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      تصمیم نهایی ترامپ درباره ایران، حمله نظامی روی میز!/ و انتقام ما هم از نیروهای تروریستی آمریکایی و هم نابودی همه پایگاه های آمریکا روی میز است
    • IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      مذاکره هیچ فایده ای، نتیجه ای، سودی و ارزشی برای مردم ایران و کشور ایران ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است پس پیگیری ادامه مذاکره غلط و اشتباه است و مقصر اصلی عراقچی بوده است.
    • IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      و ما هنوز هم ترامپ جنایتکار را به رسمیت نمی شناسیم ترامپ جنایتکار همان در سال 97 ثابت کرده است و نشان داده است که دشمن درجه یک ملت ایران و هم دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی بوده است. ترامپ چنایتکار است و هم یک تروریست بوده است. ترامپ جنایتکار در ترور سردار سلیمانی و هم حمله به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران مرتکب جنایت جنگی شده است و باید در دادگاه های بین المللی محاکمه شود.
    • IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خواست دولت وحشی آمریکا جنایتکار این است که ایران تابع اسرائیل جنایتکار در منطقه باشد!
    • رزمنده ایرانی IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      بلایی به سر آمریکایی‌ها خواهیم آورد که پایگاه‌هایشان را جمع کرده و پا به فرار بگذارند سازمان ملل باید به این موارد رسیدگی کند؛ اگر سازمان ملل کاره‌ای نیست ما هم بلدیم چه کار کنیم، آمریکایی‌ها در نقاط وسیع جهان به ویژه در غرب آسیا، پایگاه دارند و آن موقع بلایی به سر آنها خواهد آمد که این پایگاه‌هایشان را جمع کرده و پا به فرار بگذارند.
    • IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      آمریکایی ها جنایتکار که بی‌شرمانه جنایت می کنند، آدم می کشند، بمباران می کنند، تجاوز می کنند، حمله می کنند، قتل‌عام می‌کنند و دست به اقدامات تروریستی می زنند چگونه از حقوق بشر سخن می‌گویند؟
    • IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      ترامپ برای حمله به ایران مجوز کنگره نیاز ندارد؟ و ما هم آماده و منتظر انتقام از تیروهای تروریستی آمریکایی هستقیم و هم همه پایگاه های آمریکا در خلیج فارس، منطقه خاورمیانه و غرب آسیا نابود می کنیم
    • IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      حمله نظامی آمریکا جنایت کار به ونزوئلا، اجرای قانون جنگل بود و هم 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار بوده است.
    • IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      آمریکایی ها جنایتکار که بی‌شرمانه هر سال هزاران نفر انسان ها بی مظلوم، بی دفاع و بی گنان را قتل‌عام می‌کنند، چگونه از حقوق بشر سخن می‌گویند؟
    • اعتراض IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
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      اغتشاشگران تحت حمایت آمریکا و متحدانش در همدان قرآن را آتش زدند. اغتشاشگران تحت حمایت ترامپ، نتانیاهو و شبکه تروریستی اینترانشنال در همدان قرآن را آتش زدند.
    • IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
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      این افراد به دخالت در امور داخلی سایر کشور‌ها اعتیاد پیدا کرده‌اند. همزمان با موج رسانه‌ای ایجاد شده در شبکه‌های تلویزیونی انگلیس و شبکه‌های صهیونیستی و ضد ایران که انگلیس میزبان آنهاست، چند نفر از نمایندگان حامی رژیم صهیونیستی که پیش‌تر نیز بار‌ها علیه ایران لفاظی کرده‌اند، در شبکه‌های تلویزیونی و نیز در فضای مجازی با ترفند نخ نمای حقوق بشری ادعا‌های واهی خود را علیه ایران تکرار کردند.
    • IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
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      پاسخ رزمنده ایرانی به ترامپ: هر تجاوزی با واکنش سخت ایران مواجه خواهد شد اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم. ما از سال 1359 تاکنون آمریکایی ها جنایتکار و هم مزدورانشان مبارزه و جنگ می کنیم و همچنان نیز ادامه می دهیم
    • IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
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      مشکل داخلی ایران به ترامپ جنایتکار ربطی ندارد و ترامپ چنایتکار حق دخالت و مداخله در امور داخلی ایران را ندارد. اغتشاشگران تحت حمایت ترامپ جنایتکار و مزدورانشان در ایران باید بدون محاکمه اعدام شوند
    • IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
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      سیاست‌های آمریکا در قبال ایران مداخله‌جویانه و مزورانه است که هیچ ایرانی عاقل و میهن‌دوستی ادعای دوستی و دلسوزی رژیمی که سابقه طولانی در دخالت در امور ایران و ارتکاب جنایات گوناگون علیه ایرانیان دارد - از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گرفته تا همدستی با صدام ملعون در جنگ تحمیلی ۱۳۶۷-۱۳۵۹ و استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه فرزندان ایران، و از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانی در سال ۱۳۶۷ گرفته تا تحمیل تحریم‌های ظالمانه و همدستی با رژیم صهیونیستی در حمله به تاسیسات هسته‌ای و کشتار دانشمندان و...
    • بابائی IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
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      سازمان های بین المللی دهان سگ هارشان را در آمریکا و کاخ سفید ببندند. از نهاد های بین المللی می خواهیم دهان سگ هارشان را در آمریکا و کاخ سفید ببندند.
    • IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
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      پاسخ
      مداخله ترامپ در امور داخلی ایران: آماده کمک به معترضان در ایران هستم/ مردم آمریکا مراقب سربازانشان باشند مداخله ترامپ در امور داخلی ایران: آماده کمک به معترضان در ایران هستم/ مردم آمریکا مراقب سربازانشان باشند ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
    • اعتراض IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
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      کسانی که در داخل کشور به دنبال مذاکره با آمریکا و هم ترامپ جنایتکار بودن و هستند ولی اما متأسفانه امروز در مورد جنایت های آمریکا جنایتکار و ترامپ جنایتکار هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی نمی کنند و سکوت اختیار کردند چرا؟
    • IR ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
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      پاسخ
      آمریکا جنایتکار از سال ۱۳۳۲ به‌دنبال ناآرامی در ایران است ترامپ جنایتکار هیچ حقی برای دخالت در امور داخلی ایران را ندارد
    • IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
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      پاسخ
      هر اقدام خصمانه‌ای، رژیم صهیونی، پایگاه‌های آمریکا و ثبات منطقه را ویران خواهد کرد؛ اینبار فرق می‌کند
    • IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
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      هیچ قدرتی توان به زانو درآوردن این ملت را نخواهد داشت. مشکلات و ناامنی‌های منطقه حاصل اقدامات همین جنایتکاران است که با بمباران مردم، زنان و کودکان، مرتکب نسل‌کشی می‌شوند اما ادعا می‌کنند که می‌خواهند برای مردم ایران دموکراسی بیاورند.
    • IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
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      پاسخ
      اعلام دلیل اصلی حمله آمریکا به ونزوئلا؛ نه نفت و نه مواد مخدر | ماجرا چه بود؟ ترامپ به دنبال غارت ونزوئلا: ما زیرساخت های نفت را باید بازسازی کنیم تا برای آمریکا پول بیاوریم! شهردار نیویورک حمله آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد آمریکا چهره تروریستی خود را نشان داد. عضو کنگره آمریکا: نفت دلیل اصلی حمله به ونزوئلا است.
    • IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
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      از سال 1332 تاکنون در هر جای کشورما جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار و هم مزدورانشان در کار است.
    • IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
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      پاسخ
      ترامپ جنایتکار به عنوان یک جنایتکار جنگی باید محاکمه شود. نتانیاهو جنایتکار به عنوان یک جنایتکار جنگی باید محاکمه شود.
    • IR ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
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      پاسخ
      ترامپ: من تا حد زیادی مسئول حمله اسرائیل به ایران بودم/ مشخص بود که آمریکا جنایتکار در تجاوز اسرائیل جنایتکار به ایران "مشارکت کامل" داشته است
    • IR ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
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      پاسخ
      ترامپ ثابت کرد و نشان داد که مرد نیست، یک جنایتکار است و هم یک تروریست بوده است. ترامپ به علت ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد باید در دادگاه لاهه دیوان کیفری بین المللی محاکمه شود. اگر واقعا سلاح هسته ای بد است، شما نیز آن را کنار گذارید اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا آن را کنار نمی گذارد. ترامپ جنایتکار غلط می کند ایران را تهدید کند/ برای نابودی رژیم صهیونیستی موشک های بالستیک ایران کافی است لازم نیست برای سلاح هسته ای هزینه کنیم.
    • IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      بعد از گذشت 14 سال اعتراف عراقچی: مسئله بین ایران و آمریکا هیچ وقت حل نمی‌شود
    • IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      1 0
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      ما از سال 1332 تاکنون با آمریکا جنایتکار هزاران مشکل داریم پس مشکل ما با آمریکا جنایتکار از طریق مذاکره و توافق هسته ای برجام هم حل وفصل نمی شود. ادامه مذاکره با آمریکا جنایتکار باز هم غلط و اشتباه است.
    • IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      عراقچی: بهترین راه برای دیپلماسی مذاکره است/ و این در حالی است که متأسفانه دیپلماسی مذاکره از سال 1392 تاکنون عامل اصلی همه مشکلات مردم ایران و کشور ایران است و هم نتیجه دیپلماسی مذاکره تجاوز و حمله آمریکا به تأسیسات هسته ای ایران بوده است. اروپایی حق ندارد درباره تسلیحات ما حرف بزند. اروپایی که به دشمن ما اسلحه می‌داد حق ندارد درباره تسلیحات ما حرف بزند.
    • IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
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      شمار شهدای غزه به 76 هزار و 823 نفر رسید؛ روزانه27 کودک به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی ناتوان و عاجز در نوار غزه جان خود را از دست می‌دهند آمریکا، اروپا، جمهوری آذربایجان باکو، ترکیه و برخی کشورهای عربی شریک جرم جنایت های صهیونیست ها نوار غزه هستند.
    • IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
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      دولت لبنان قدر حمایتها و کمکهای ایران را نمی داند
    • IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 1
      پاسخ
      مزدوران آمریکا جنایتکار همه جانبه در مسائل داخلی ایران دخالت می کنند. مزدوران دولت وحشی آمریکا جنایتکار همه جانبه در مسائل داخلی ایران دخالت می کنند. مزدوران اسرائیل جنایتکار همه جانبه در مسائل داخلی ایران دخالت می کنند.
    • ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۹
      1 1
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      حضور نیروهای تروریستی آمریکایی در عراق، قطر و منطقه 100 درصد فقط تهدیدی برای ملت ایران و حکومت نظام جمهوری اسلامی بوده است. و نیروهای تروریستی آمریکایی باید در عراق، قطر و منطقه اخراج شوند آمریکا جنایتکار به همراه مزدورانشان از سال 1359 تاکنون که متأسفانه در ناآرامی‌های ایران از اغتشاشگران با طور مستقیم، علنی و آشکار همه جانبه حمایت می کردند و هنوز هم همه جانبه حمایت می کنند
    • اعتراض ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۹
      1 1
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      بیش از ۱۰۰ هزار نفر در حلب به دلیل درگیری‌ها آواره شدند؛ درگیری‌های شدید میان نیرو‌های الجولانی و نیروهای دموکراتیک سوریه در حلب باعث آوارگی گسترده هزاران غیرنظامی شده است. سئوال اینجاست که پس نیروهای ائتلاف بین المللی سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار از سال 2014 تاکنون در سوریه چه غلطی می کنند؟.

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