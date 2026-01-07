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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۰:۳۵

مقام سازمان ملل:

اقدام آمریکا علیه ونزوئلا، خلاف متن و روح منشور ملل متحد است

اقدام آمریکا علیه ونزوئلا، خلاف متن و روح منشور ملل متحد است

رئیس «شبکه راه‌حل‌های توسعه پایدار سازمان ملل متحد» گفت: اقدام آمریکا علیه ونزوئلا، خلاف متن و روح منشور ملل متحد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس فرازهایی از اظهارات رئیس «شبکه راه‌حل‌های توسعه پایدار سازمان ملل متحد» که در جلسه مورخ ۵ ژانویه ۲۰۲۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره حمله آمریکا به ونزوئلا بیان شده است را به شرح زیر مورد اشاره قرار داد:

«مسئله پیشِ‌روی جامعه بین‌المللی، ماهیت دولت ونزوئلا نیست؛ مسئله این است که آیا هر دولت عضوی حق دارد با زور، اجبار یا خفه‌سازی اقتصادی، سرنوشت سیاسی کشوری دیگر را تعیین کند یا بر امور آن مسلط شود؟! این پرسش مستقیماً به بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد مربوط می‌شود که تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت سرزمینی یا حاکمیت ملی دولت‌ها را ممنوع می‌داند.»

از سال ۱۹۴۷ تاکنون، سیاست خارجی ایالات متحده بارها از زور، عملیات پنهانی و مداخله سیاسی برای تغییر حکومت‌ها در دیگر کشورها استفاده کرده است. این روش‌ها مشخص و مستندند و شامل جنگ آشکار، عملیات اطلاعاتی پنهانی و جنگ اقتصادی می‌شوند؛ اقداماتی که طبق منشور سازمان ملل متحد غیرقانونی بوده و معمولاً به خشونت مستمر، درگیری‌های مرگبار، بی‌ثباتی سیاسی و درد و رنج گسترده غیرنظامیان منجر شده‌اند.

«اعضای شورای امنیت برای قضاوت درباره دولت‌ها نیست که در شورا حضور دارند، بلکه برای دفاع از حقوق بین‌الملل و به‌طور مشخص، منشور سازمان ملل متحد مسئولیت دارند. صلح و بقای بشریت به این بستگی دارد که آیا منشور ملل متحد همچنان به‌عنوان سندی زنده در حقوق بین‌الملل مبنای عمل خواهد بود یا اجازه داده می‌شود به ورطه بی‌خاصیتی بیفتد.»

اقدام آمریکا علیه ونزوئلا، خلاف متن و روح منشور ملل متحد است

کد مطلب 6717305

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