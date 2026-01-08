به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «خورخه رودریگز» رئیس مجلس ملی ونزوئلا اعلام کرد: یک کمیته عالی رتبه برای تلاش در جهت آزادی نیکلاس مادورو رئیس جمهور قانونی ما و بانوی اول تشکیل شده است.

رودریگز در ادامه افزود: ما دست از تلاش برنخواهیم داشت و تمام تلاش خود را برای آزادی مادورو و بانوی اول انجام خواهیم داد.

رئیس مجلس ملی ونزوئلا همچنین خبر داد: دولت ما، با همکاری نهادهای دولتی، تصمیم به آزادی تعداد زیادی از شهروندان ونزوئلایی و خارجی از زندان گرفته و این یک اقدام یکجانبه از سوی دولت بولیواری است.

این تحولات در حالی است که مجلس سنای آمریکا با ۵۲ رأی موافق قطعنامه‌ای را تصویب کرد که ترامپ را ملزم می‌کند برای عملیات نظامی در ونزوئلا، مجوز کنگره را دریافت کند.

آمریکا در سوم ژانویه با تجاوز نظامی به خاک ونزوئلا، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری قانونی این کشور و همسر او را ربود و قصد دارد آنها را در خاک آمریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر دادگاهی کند.

* مینا یاری قره شیران