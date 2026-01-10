۲۰ دی ۱۴۰۴، ۸:۳۶

تاکید سفیر روسیه بر حمایت از ونزوئلا

سفیر روسیه بر تداوم حمایت از ونزوئلا پس از حمله آمریکا به کاراکاس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی ملیک‌بغداساروف سفیر روسیه در ونزوئلا در مصاحبه با تاس گفت: روابط راهبردی دو کشور در همه زمینه‌ها ادامه خواهد یافت.

وی از تداوم رایزنی ها بین مقامات ونزوئلا و روسیه خبر داد و گفت: روز جمعه با ایوان خیل پینتو وزیر امور خارجه ونزوئلا دیدار کردم و آخرین تحولات پس از حمله آمریکا را بررسی کردیم.

سفیر روسیه گفت: با دیگر مقامات ونزوئلا نیز دیدارهای مهمی در روزهای گذشته داشتم. دلسی رودریگز رئیس جمهوری موقت ونزوئلا یکی از افرادی بود که با وی درباره مسائل دوجانبه و بین المللی گفت‌وگو کردم.

یکی از شروط آمریکا برای نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ربوده شده این کشور قطع روابط راهبردی با روسیه بود. واشنگتن، اکنون نیز از دولت رودریگز همین درخواست را دارد.

رئیس جمهوری موقت ونزوئلا بر تداوم راه مادورو تاکید و اعلام کرده که در مقابل خواسته های آمریکا مقاومت می کند.

