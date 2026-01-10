مرتضی خلفی‌زاده کارشناس رسانه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وظایف رسانه در بحران گفت: رسالت رسانه‌ها پاسخ به پرسش‌هایی است که درباره هر اتفاقی (چه در بحران و چه در خارج از بحران) برای مخاطب ایجاد می‌شود. در بحران سرعت عمل در پاسخ دهی بسیار حائز اهمیت می‌شود و تفاوت آن در حالت عادی همین است. در این شرایط دسترسی به اطلاعات ممکن است برای مخاطبان و خبرنگاران سخت باشد. به همین دلیل کار بسیار پرفشار، پرتنش و پر استرس است.

وی ادامه داد: از طرفی درک این موضوع بیشتر از اینکه برای رسانه حائز اهمیت باشد باید برای مجموعه حاکمیت، مسئولان و متصدیان حوزه امنیت ملی حائز اهمیت باشد. چراکه در مرحله اول آرامش روانی را مسئولان حوزه امنیتی تأمین می‌کند و آنها هستند که تصمیم می‌گیرند تا چه بخشی از اطلاعات در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد و چه بخشی از اطلاعات سانسور شود. به همین جهت سرعت عمل بسیار تأمین کننده است و رسانه در اکثر مواقع در صحنه آماده فعالیت و حضور است.

رسانه در بحران باید وارد میدان شود

این کارشناس رسانه خاطرنشان کرد: تجربه در سال‌های گذشته نشان داده است دسترسی به اطلاعات به صورت روتین از منابع رسمی به راحتی اتفاق نمی‌افتد. به همین جهت بهترین عملکرد این است که رسانه عملیات میدانی انجام دهد و خبرنگارانش را به صحنه اعزام کند و در آنجا وضعیت‌سنجی کند؛ یعنی خبرنگار میدانی از طریق تصویربرداری، ضبط صدا و دقت در مشاهده و روایت متنی آن مشاهداتش کمک کند تا از طریق میدان به اطلاعات جاری دست یابد.

وی یادآور شد: متأسفانه روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۸ و ۱۹ دی‌ماه) رسانه‌ها در این زمینه ضعیف عمل کردند و شرایط به نقطه‌ای رسید که تصمیم بالادستی منجر به قطع اتصال به اینترنت و حتی اینترنت ملی شد و در این شرایط رسانه نمی‌توانست از خودش عملی بروز دهد و تنها رسانه‌ای که برای بروز و ظهور به جهت دسترسی فنی و تکنولوژیک، میدان دارد، صداوسیماست.

خلفی‌زاده گفت: این چند روز رسانه‌ها را رصد کردم و متوجه شدم که از ساعت دوازده و نیم به بعد رسانه ملی وارد صحنه شد و توانست روایتی از خشونت‌های ضد انقلاب و جماعت برانداز و اراذل و اوباش برای افکار عمومی داشته باشد. اینجا نقش رادیو و تلویزیون فوق‌العاده حائز اهمیت می‌شود.

وی افزود: رسانه‌هایی که بر بستر وب و اینترنت مثل شبکه‌های اجتماعی هستند، نمی‌توانند در این شرایط عملکردی داشته باشند.

اطلاعات حین بحران باید جمع‌آوری شد

این کارشناس رسانه گفت: به نظر می‌رسد اطلاعات حین بحران باید جمع‌آوری شود و هر زمانی که برای رسانه‌ها دسترسی به اینترنت فراهم شد، این اطلاعات به درستی پردازش و به افکار عمومی ارائه شود.

این کارشناس رسانه یادآور شد: در این شرایط بیشتر از اینکه انتظار از رسانه و خبرنگار را بالا ببریم، باید انتظار از عملکرد به موقع مسئولان امنیتی را برای آرامش بخشی را باید بالا برد؛ آنها هستند که می‌توانند دسترسی به اطلاعات و منابع را باز کنند.

وی افزود: مسئولان حوزه زیرساخت مرتبط با ارتباطات شبکه اینترنت در اختیارشان است و در هماهنگی با مسئولان می‌توانند دسترسی لازم را ایجاد کنند؛ البته ما می‌دانیم که ملاحظه‌شان به دلیل سوءاستفاده از شبکه فنی و ارتباطی کشور توسط اراذل، اغتشاشگران، عوامل سیا و موساد در تهران و سایر نقاط کشور است و قدری کار را برایمان دشوار می‌کند.

خلفی‌زاده ادامه داد: اگر انتظار و فشار را در افکار عمومی به رسانه بیاوریم و رسانه را مسئول بدانیم و همه مسئولیت‌ها بر گردن رسانه بیندازیم، کار اشتباهی است چراکه رسانه یک نهاد واسط است و اگر از مبدأ منابع اطلاعاتی‌اش قطع شود و زیرساخت فنی و دسترسی‌اش از بین برود و از آن طرفی به افکار عمومی دسترسی نداشته باشد، در این شرایط رسانه دیگر کاری از دستش بر نمی‌آید.

این کارشناس رسانه گفت: لازم است هماهنگی کامل و ویژه‌ای میان دستگاه‌های امنیتی، رسانه و دستگاه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات با رسانه و مردم برقرار شود تا چرخه آرامش‌بخشی به افکار عمومی برگردد و اطلاع‌رسانی کامل، درست و دقیق انجام شود.