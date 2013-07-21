به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این اطلاعیه چنین آمده است: پس از تخريب ناجوانمردانه قبور نوراني صحابي گرامي پيامبر اكرم(ص)، به دست تروريست‌هاي سلفي و ناصبي‌هاي از خدا بي‌خبر، موج جديد ستيز اين سفاكان خون‌ريز و حاميان غربي‌شان خصوصاً انگليس،‌ آمريكا و اسرائيل بر ضد اسلام، اين بار با حمله مذبوحانه اين تروريست‌هاي بالفطره و هتك حرمت آنها نسبت به حرم مطهر زينبيه(س) در دمشق كه منجر به شهيد و مجروح شدن عده‌اي از خدّام حرم و زائران بي‌گناه گرديد، نشان از عجز و عصبانيت كفر جهاني از نفوذ بر سد پولادين جبهه مقاومت مردم رشيد سوريه دارد.



در ادامه این اطلاعیه آمده است: سازمان تبليغات اسلامي ضمن عرض تسليت درباره اين مصيبت بزرگ به محضر حضرت صاحب‌الامر (عجل‌الله ‌تعالي ‌فرجه ‌الشريف)، مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) و عموم مسلمانان جهان به‌ويژه ملت آزاده‌ ايران و مردم رشيد سوريه، جسارت و يورش وحشيانه به حرم مطهر پيام‌رسان غيور كربلا، حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها شديداً محكوم كرده، بر لزوم عكس‌العمل هوشيارانه ملت‌هاي مسلمان و دولت‌هاي اسلامي در برابر اين تهاجم سخيف از سوي دشمنان اسلام، تأكيد مي‌ورزد.