به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این اطلاعیه چنین آمده است: پس از تخريب ناجوانمردانه قبور نوراني صحابي گرامي پيامبر اكرم(ص)، به دست تروريستهاي سلفي و ناصبيهاي از خدا بيخبر، موج جديد ستيز اين سفاكان خونريز و حاميان غربيشان خصوصاً انگليس، آمريكا و اسرائيل بر ضد اسلام، اين بار با حمله مذبوحانه اين تروريستهاي بالفطره و هتك حرمت آنها نسبت به حرم مطهر زينبيه(س) در دمشق كه منجر به شهيد و مجروح شدن عدهاي از خدّام حرم و زائران بيگناه گرديد، نشان از عجز و عصبانيت كفر جهاني از نفوذ بر سد پولادين جبهه مقاومت مردم رشيد سوريه دارد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: سازمان تبليغات اسلامي ضمن عرض تسليت درباره اين مصيبت بزرگ به محضر حضرت صاحبالامر (عجلالله تعالي فرجه الشريف)، مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) و عموم مسلمانان جهان بهويژه ملت آزاده ايران و مردم رشيد سوريه، جسارت و يورش وحشيانه به حرم مطهر پيامرسان غيور كربلا، حضرت زينب كبري سلامالله عليها شديداً محكوم كرده، بر لزوم عكسالعمل هوشيارانه ملتهاي مسلمان و دولتهاي اسلامي در برابر اين تهاجم سخيف از سوي دشمنان اسلام، تأكيد ميورزد.
بیانیه سازمان تبلیغات اسلامی؛
حمله به زينبيه (س) بیانگر عجز تروريستها از نفوذ به سد مقاومت ملی سوريه است
در پي حمله موشكي تروريستها به حرمت حرم مطهر حضرت زينب(س) كه منجر به شهيد و مجروح شدن عدهاي از خدّام حرم و زائران بيگناه شد، سازمان تبليغات اسلامي با صدور اطلاعيهاي اهانت به اماكن مقدس اسلامي خصوصاً حرم منور پيامرسان عاشورا حضرت زينب كبري سلامالله عليها را شديداً محكوم كرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این اطلاعیه چنین آمده است: پس از تخريب ناجوانمردانه قبور نوراني صحابي گرامي پيامبر اكرم(ص)، به دست تروريستهاي سلفي و ناصبيهاي از خدا بيخبر، موج جديد ستيز اين سفاكان خونريز و حاميان غربيشان خصوصاً انگليس، آمريكا و اسرائيل بر ضد اسلام، اين بار با حمله مذبوحانه اين تروريستهاي بالفطره و هتك حرمت آنها نسبت به حرم مطهر زينبيه(س) در دمشق كه منجر به شهيد و مجروح شدن عدهاي از خدّام حرم و زائران بيگناه گرديد، نشان از عجز و عصبانيت كفر جهاني از نفوذ بر سد پولادين جبهه مقاومت مردم رشيد سوريه دارد.
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