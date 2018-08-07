تشریح اقدامات عمرانی در بقاع دزفول /ثبت ۴ موقوفه جدید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی خمیدی شامگاه سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار و تقدیر از اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: خبرنگاری یک کار مقدس در دین اسلام است و از صدراسلام امر اطلاع رسانی و خبررسانی رایج بوده است.

وی افزود: به عنوان مثال در واقعه عظیم کربلا اگر اطلاع رسانی و ذکر خاطرات حضرت زینب (س) نبود، کربلا در کربلا جا می ماند؛ بنابراین اگر خبرنگار براساس اصول و عدالت کار خود را پیش ببرد در واقع یک کار زینبی انجام می دهد.

وجود ۵۴ بقعه در دزفول

حجت الاسلام خمیدی بابیان اینکه فعالیت های این اداره، امامزاده محور و موقوفه محور است، عنوان کرد: در شهرستان دزفول ۵۴ امامزاده وجود دارد که تعدادی در داخل شهر و تعدادی در حاشیه شهر و روستاهای اطراف قرار دارند.

وی، آستان محمدبن موسی کاظم سبزقبا (ع) ، آستان محمدبن جعفر طیار، امامزاده رودبند، علی شلگهی و علی مالک را از جمله امامزاده های شاخص و نیمه شاخص در دزفول برشمرد.

حجت الاسلام خمیدی بیان کرد: همواره در طول سال پنج برنامه فرهنگی در دو بقعه شاخص یعنی حرم مطهر سبزقبا و محمد بن جعفر طیار برگزار می شود که این طرح ها شامل سوگواره یاس نبوی در ایام فاطمیه، طرح آرامش بهاری در ایام نوروز، طرح ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان، نشاط معنوی در ایام تابستان و ایام بصیرت در ماه محرم و صفر هستند؛ ضمن اینکه در برخی بقاع نیمه شاخص نیز این طرح ها اجرا می شوند.

فعالیت های عمرانی حرم سبزقبا

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه دزفول در خصوص اقدامات عمرانی در حرم مطهر سبزقبا (ع) گفت: کاشی کاری گنبد حرم سبزقبا تا پایان شهریورماه رونمایی می شود، عملیات کاشی کاری تمام رواق های این حرم نیز تا پایان سال به پایان می رسد، ضمن اینکه قرارداد کاشی کاری گلدسته آستان سبزقبا در سال جاری منعقد و عملیات اجرایی آن در اوایل سال ۹۸ آغاز می شود.

حجت الاسلام خمیدی از عملیاتی شدن طرح آئینه کاری شبستان حرم مطهر سبزقبا در سال جاری خبرداد و گفت: چراغانی کردن، نصب تابلوی حاوی اسم حرم، تغییر فضای فیزیکی مدیریت حرم و استقرار تشکل های مذهبی در سبزقبا در راستای اجرای برنامه های فرهنگی از دیگر اقدامات اجرا شده در این حرم است، ضمن اینکه عملیات ترمیم و بازسازی سرویس های بهداشتی حرم سبزقبا تا پایان هفته به پایان برسد.

وی از رونمایی از سایت جامع آستان سبزقبای دزفول طی روزهای آینده خبرداد و گفت: در این سایت تمامی اخبار امامزادگان شهرستان و اداره اوقاف دزفول با محوریت حرم سبزقبا (ع) اطلاع رسانی می شوند.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه دزفول با اشاره به موضوع ثبت حرم سبزقبا به عنوان چهارمین حرم معنوی کشور گفت: این امر نیازمند همدلی و همراهی تمامی مسئولان شهرستان و استان است ضمن اینکه ما نیز در این مسیر پیگیری و جلسات متعددی را در استان و تهران برگزار کرده ایم. ثبت حرم سبزقبا به عنوان چهارمین حرم معنوی کشور نیازمند تامین یکسری زیرساخت ها بوده که تمام تلاش ما در جهت اجرای این زیرساخت هاخواهد بود.

طرح جامع بقعه بن جعفر در حال اجراست

حجت الاسلام خمیدی همچنین در خصوص برنامه های عمرانی بقعه محمدبن جعفر طیار نیز توضیح داد: براساس طرح جامع، ساخت حسینیه این بقعه به مساحت دو هزار متر در حال ساخت است که تاکنون سقف و ستون یک هزار متر از این حسینیه با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال عملیاتی شده که پیش بینی می شود این حسینیه در صورت افزایش کمک های مردمی در سال جاری به اتمام برسد ضمن اینکه مابقی طرح جامع این بقعه نیز در حال اجرا است.

حجت الاسلام خمیدی بازسازی سقف، رنگ آمیزی فضا و تامین سیستم سرمایشی در بقعه علی مالک، نصب ۲۱ چشمه سرویس بهداشتی در بقعه علی شلگهی با اعتبار چهار میلیارد ریال از سوی خیران و بازسازی و بهسازی دیوارها، رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان بقعه رودبند را از دیگر اقدامات عمرانی این اداره طی مدت های اخیر در بقاع شهرستان خبرداد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود، با بیان اینکه کمتر از ۲۰ امامزاده در دزفول به صورت هیئت امنایی مدیریت می شوند، گفت: مطابق با ابلاغیه سازمان اوقاف در سال ۹۸ تمامی امامزاده ها تحت پوشش مدیریتی اداره اوقاف قرار خواهند گرفت.

وجود ۴۸۷ موقوفه در دزفول

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه دزفول تعداد موقوفه های شهرستان را ۴۸۷ موقوفه برشمرد و افزود: در سال جاری تاکنون چهار وقف جدید شامل سه حسینیه و یک باب مغازه از مغازه های کتابخانه علامه مخبر به وقفیات دزفول اضافه شده است.

وی در ادامه با انتقاد از عدم پرداخت مطالبات تعدادی از ادارات دولتی و غیردولتی در دزفول که به صورت اجاره در برخی موقوفات این اداره مستقر هستند، توضیح داد: هر کدام از این موقوفه ها به نیت های مختلف وقف شده اند اما متاسفانه بسیاری از ادارات که یا ساختمان و یا زیرمجموعه آنها در این موقوفات مستقر است کم لطفی کرده و اجاره بهای ماهیانه خود را پرداخت نمی کنند و یا بسیار ناچیز و غیرواقعی پرداخت می کنند.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه دزفول اضافه کرد: مبلغ اصلی این اجاره ها به صورت کارشناسی مشخص و به ادارات مذکور ابلاغ شده اما با وجود اینکه هزینه این موقوفات باید در راستای تحقق نیت شخص وقف کننده هزینه شود ادارات از پرداخت آن سرباز می زنند که شایسته نیست. در این میان با پیگیری های صورت گرفته برخی از این ادارات برای جلسه و حل موضوع پیش قدم شده اند و ما نیز از باب تعامل وارد شده ایم اما اگر سایرادارات و نهادها بخواهند به روند بی توجهی خود به بیت المال ادامه دهند اسامی آنها و تمامی املاک وقفی نزد آنان به همراه نیت موقوفه اطلاع رسانی خواهد شد.