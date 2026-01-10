۲۰ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۵۰

افزایش پوشش بیمه‌ای داروهای تخصصی مورد مصرف بیماران خاص

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که سطح پوشش بیمه‌ای داروهای تخصصی مورد مصرف بیماران خاص، طبق ابلاغ دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور بروزرسانی و افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان تأمین اجتماعی، پوشش بیمه‌ای قیمت داروهای تخصصی مورد مصرف بیماران خاص، طبق ابلاغ دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور به‌روزرسانی شده و از این جهت تأمین و دسترسی بیماران خاص نظیر هموفیلی، تالاسمی و دیالیزی به داروهای مرتبط موردنیاز برطرف شده است.

بر اساس اعلام معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی، طبق مصوبه دبیرخانه یاد شده، پوشش هزینه‌ای داروهای اشاره شده بر اساس ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور توسط سازمان تأمین اجتماعی تقبل خواهد شد.

سازمان تأمین اجتماعی به واسطه ارائه خدمات درمانی مستقیم بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خود در سراسر کشور و خرید خدمات حوزه درمان از مراکز طرف قرارداد دانشگاهی و خصوصی، خدمات مختلف و گسترده درمانی را به بالغ بر ۴۹ میلیون نفر تحت پوشش ارائه می‌دهد.

گفتنی است، نحوه پوشش هزینه‌های دارویی و درمانی افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای نهادهای بالادستی مانند شورای عالی بیمه سلامت کشور، هیئت دولت و … تعیین و اجرا می‌شود.

